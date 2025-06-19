ФОТО. Джокович покидает Сербию. Переезжает в другую страну

Новак Джокович собирается переехать в Грецию.

По данным сербских и греческих СМИ, Новак Джокович с семьёй намерен переехать на постоянное место жительства в Афины.

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Переезд планируется в сентябре 2025 года после окончания US Open.

Ожидается, что спортсмен получит «золотую визу» — пятилетний вид на жительство для инвесторов.

Несмотря на недвижимость в Монако, Нью-Йорке и Марбелье, Джокович хочет обосноваться в Греции.