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19 июня 2025, 02:14 |
220
0

ФОТО. Дочь Суркиса показала как вырос внук президента Динамо

Яна Суркис поделилась милыми моментами с новорожденным сыном

19 июня 2025, 02:14 |
220
0
ФОТО. Дочь Суркиса показала как вырос внук президента Динамо
Instagram. Александр, сын Яны Суркис и Кристиана Биловара

Яна Суркис показала семейное счастье с защитником «Динамо» Кристианом Биловаром и сыном.

Жена Кристиана Биловара, Яна Суркис, поделилась трогательными фото с мужем, сыном Александром и отцом Игорем Суркисом, президентом «Динамо».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В своём Telegram она смеётся над забавными моментами сына и признаётся, что материнство — её главное счастье.

Муж Яны активно проводит время с семьёй, а малыш растёт с любовью к клубу «Динамо».

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фото Игорь Суркис Динамо Киев Яна Суркис Кристиан Биловар lifestyle Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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