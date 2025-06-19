ФОТО. Дочь Суркиса показала как вырос внук президента Динамо

Яна Суркис показала семейное счастье с защитником «Динамо» Кристианом Биловаром и сыном.

Жена Кристиана Биловара, Яна Суркис, поделилась трогательными фото с мужем, сыном Александром и отцом Игорем Суркисом, президентом «Динамо».

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В своём Telegram она смеётся над забавными моментами сына и признаётся, что материнство — её главное счастье.

Муж Яны активно проводит время с семьёй, а малыш растёт с любовью к клубу «Динамо».