Другие новости19 июня 2025, 02:14 |
220
0
ФОТО. Дочь Суркиса показала как вырос внук президента Динамо
Яна Суркис поделилась милыми моментами с новорожденным сыном
19 июня 2025, 02:14 |
220
0
Яна Суркис показала семейное счастье с защитником «Динамо» Кристианом Биловаром и сыном.
Жена Кристиана Биловара, Яна Суркис, поделилась трогательными фото с мужем, сыном Александром и отцом Игорем Суркисом, президентом «Динамо».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
В своём Telegram она смеётся над забавными моментами сына и признаётся, что материнство — её главное счастье.
Муж Яны активно проводит время с семьёй, а малыш растёт с любовью к клубу «Динамо».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 июня 2025, 07:42 6
Украинца хочет подписать английский «Ньюкасл»
Футбол | 18 июня 2025, 21:41 6
«Трабзонспор» установил ценник на Арсения Батагова
Бокс | 18.06.2025, 05:20
Футбол | 18.06.2025, 06:54
Футбол | 19.06.2025, 01:11
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.06.2025, 07:37 6
17.06.2025, 08:23 22
18.06.2025, 18:00
17.06.2025, 00:50
18.06.2025, 08:48 5
18.06.2025, 00:21
18.06.2025, 12:34 27
17.06.2025, 16:12 53