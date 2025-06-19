Другие новости19 июня 2025, 01:35 | Обновлено 19 июня 2025, 01:36
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Звездный теннисист с новой возлюбленной засветился на концерте Бейонсе
Григор Димитров посетил концерт Бейонсе в компании селебрити
19 июня 2025, 01:35 | Обновлено 19 июня 2025, 01:36
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Григор Димитров появился на концерте Бейонсе с новой девушкой.
После травмы бедра и вылета с Ролан Гаррос Григор Димитров впервые вышел в свет — на концерте Бейонсе в Лондоне.
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Болгарский теннисист был в компании новой девушки — актрисы Эйсы Гонсалес.
С ними отдыхали супермодель Наоми Кэмпбелл и саудовский продюсер Мохаммед Аль Туки, которого считают её спутником.
Все вместе наслаждались выступлением американской певицы.
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