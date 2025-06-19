СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 июня

В четверг, 19 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

04:00 Аль-Айн – Ювентус

7.65 – 4.60 – 1.48

19:00 Палмейрас – Аль-Ахли

1.64 – 4.04 – 5.88

22:00 Интер Майами – Порту

4.67 – 4.26 – 1.73

01:00 Сиэтл Саундерс – Атлетико

10.40 – 5.63 – 1.33

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