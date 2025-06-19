СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В четверг, 19 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
04:00 Аль-Айн – Ювентус
19:00 Палмейрас – Аль-Ахли
22:00 Интер Майами – Порту
01:00 Сиэтл Саундерс – Атлетико
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