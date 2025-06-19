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19 июня 2025, 01:24 | Обновлено 19 июня 2025, 01:29
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

19 июня 2025, 01:24 | Обновлено 19 июня 2025, 01:29
17
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В четверг, 19 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

04:00 Аль-Айн – Ювентус

Ggbet 7.65 – 4.60 – 1.48

19:00 Палмейрас – Аль-Ахли

Ggbet 1.64 – 4.04 – 5.88

22:00 Интер Майами – Порту

Ggbet 4.67 – 4.26 – 1.73

01:00 Сиэтл Саундерс – Атлетико

Ggbet 10.40 – 5.63 – 1.33

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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