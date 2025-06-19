ВИДЕО. Новичок Манчестер Юнайтед сыграл в дворовой футбол с друзьями
Матеус Кунья показал что такое «joga bonito»
Кунья сыграл в футбол с друзьями во время отпуска в Бразилии. »
Новичок «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья во время отпуска в Жуан-Песоа поучаствовал в дворовом матче с друзьями.
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Видео с игры он опубликовал в Instagram. На записи — эффектные финты и пас пяткой, после которого был забит гол.
Кунья недавно перешёл в «МЮ» из «Вулверхэмптона» за £62,5 млн. В прошлом сезоне он забил 17 голов и сделал 6 ассистов в 36 играх. Также он выступает за сборную Бразилии (15 матчей, 1 гол).
Matheus Cunha jogando em quadra na cidade de João Pessoa pic.twitter.com/QMHO2OjxjE— Manchester United Brasil (@mufcbr) June 17, 2025
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