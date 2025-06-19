ФОТО. Жена Лионеля Месси разделась и показала идеальную фигуру

Антонела Рокуццо поразила сеть эффектным фото в бикини.

Супруга Лионеля Месси, 37-летняя Антонела Рокуццо, вызвала восторг в Instagram, опубликовав яркое фото в купальнике.

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Более миллиона пользователей выразили восхищение, называя её «королевой» и «богиней».

Поклонники отмечают, что даже матч Месси на клубном ЧМ-2025 против «Аль-Ахли» остался в тени.

Антонела давно строит собственную карьеру инфлюэнсера, сотрудничает с известными брендами и участвует в благотворительных проектах.