ФОТО. Жена Лионеля Месси разделась и показала идеальную фигуру
Антонела Роккуццо впечатлила своей красотой
Антонела Рокуццо поразила сеть эффектным фото в бикини.
Супруга Лионеля Месси, 37-летняя Антонела Рокуццо, вызвала восторг в Instagram, опубликовав яркое фото в купальнике.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Более миллиона пользователей выразили восхищение, называя её «королевой» и «богиней».
Поклонники отмечают, что даже матч Месси на клубном ЧМ-2025 против «Аль-Ахли» остался в тени.
Антонела давно строит собственную карьеру инфлюэнсера, сотрудничает с известными брендами и участвует в благотворительных проектах.
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