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19 июня 2025, 00:52 |
519
0

ФОТО. Жена Лионеля Месси разделась и показала идеальную фигуру

Антонела Роккуццо впечатлила своей красотой

19 июня 2025, 00:52 |
519
0
ФОТО. Жена Лионеля Месси разделась и показала идеальную фигуру
Instagram. Лионель Месси и Антонела Роккуццо

Антонела Рокуццо поразила сеть эффектным фото в бикини.

Супруга Лионеля Месси, 37-летняя Антонела Рокуццо, вызвала восторг в Instagram, опубликовав яркое фото в купальнике.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Более миллиона пользователей выразили восхищение, называя её «королевой» и «богиней».

Поклонники отмечают, что даже матч Месси на клубном ЧМ-2025 против «Аль-Ахли» остался в тени.

Антонела давно строит собственную карьеру инфлюэнсера, сотрудничает с известными брендами и участвует в благотворительных проектах.

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фото lifestyle Лионель Месси Антонела Роккуццо Интер Майами сборная Аргентины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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