«Не хочу показывать пальцем». Алонсо – виновному в пропущенном голе Реала
Главный тренер Реала сразу после перерыва заменил Рауля Асенсио
18 июня прошел матч первого тура группы Н клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Аль-Хиляль (Саудовская Аравия).
Поединок прошел на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Встреча завершилась со счетом 1:1.
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В перерыве главный тренер королевского клуба Хаби Алонсо заменил Рауля Асенсио, который в первом тайме привез пенальти. В личной беседе в раздевалке коуч объяснил игроку свое решение:
«Рауль, я не хочу показывать на тебя пальцем или думать, что твоя замена – это наказание за пенальти, но мы хотим попробовать что-то другое во втором тайме».
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Вообще его вознесли очень резко. Байер до него регулярно играл в еврокубках.
Ну выиграли чемп,когда у Баварии был кризис и все.
Следующий сезон Байер был как Байер не лучше и не хуже.