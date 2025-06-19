«Не хочу показывать пальцем». Алонсо – виновному в пропущенном голе Реала

18 июня прошел матч первого тура группы Н клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Аль-Хиляль (Саудовская Аравия).

Поединок прошел на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Встреча завершилась со счетом 1:1.

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В перерыве главный тренер королевского клуба Хаби Алонсо заменил Рауля Асенсио, который в первом тайме привез пенальти. В личной беседе в раздевалке коуч объяснил игроку свое решение:

«Рауль, я не хочу показывать на тебя пальцем или думать, что твоя замена – это наказание за пенальти, но мы хотим попробовать что-то другое во втором тайме».