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  4. «Не хочу показывать пальцем». Алонсо – виновному в пропущенном голе Реала
Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 15:36 |
495
2

«Не хочу показывать пальцем». Алонсо – виновному в пропущенном голе Реала

Главный тренер Реала сразу после перерыва заменил Рауля Асенсио

19 июня 2025, 15:36 |
495
2
«Не хочу показывать пальцем». Алонсо – виновному в пропущенном голе Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

18 июня прошел матч первого тура группы Н клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Аль-Хиляль (Саудовская Аравия).

Поединок прошел на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В перерыве главный тренер королевского клуба Хаби Алонсо заменил Рауля Асенсио, который в первом тайме привез пенальти. В личной беседе в раздевалке коуч объяснил игроку свое решение:

«Рауль, я не хочу показывать на тебя пальцем или думать, что твоя замена – это наказание за пенальти, но мы хотим попробовать что-то другое во втором тайме».

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Реал Мадрид Аль-Хиляль клубный чемпионат мира по футболу Хаби Алонсо Рауль Асенсио
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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Комментарии 2
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Philip J. Fry
Далеко не перший його привіз. Рівень середняка прімери, а не гравця Реалу.
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0
SHN
По такой логике надо и Федю снимать после пенальти.
Вообще его вознесли очень резко. Байер до него регулярно играл в еврокубках.
Ну выиграли чемп,когда у Баварии был кризис и все.
Следующий сезон Байер был как Байер не лучше и не хуже.
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