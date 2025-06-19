Известный тренер назвал ошибку, которая привела к вылету молодежки с Евро

Бывший тренер ряда украинских команд Олег Дулуб прокомментировал вылет молодежной сборной Украины из чемпионата Европы U-21 2025 после поражения от сверстников из Нидерландов (0:2).

– Футбол – это игра ошибок. Я перед игрой отметил для себя пять футболистов, которые сыграли все три матча в основе: Батагов, Брагару, Ванат, Очеретько и Вивчаренко. Ошибки Батагова и позиционные ошибки Очеретько во втором голе, ему не хватило метра, не было бы, если бы они были свежи. Эти ошибки вызваны усталостью игроков во время такого краткосрочного турнира.

В европейской классификации есть четкая градация: до 14 лет учатся играть в футбол, в 14-16 – учатся выигрывать отдельные матчи, с 16 и старше – умение выигрывать турниры. Оно охватывает умение играть под давлением, с глубокой усталостью. Момент, который нужно учитывать – стратегия прохождения турнира: за счет чего ты будешь его проходить и как будешь варьировать игроков. Мельгоса в интервью говорил, что хочет выиграть чемпионат – для этого нужно выиграть 2-3 матча в группе + 3 в плей-офф. А там другая стратегия, тоже матчи через 2 дня на 3-й, накопление усталости. От этого не уйти. И плюс психологическое давление.

Если мы посмотрим на ростер команд, которые выигрывают турниры на взрослом, молодежном, юношеском уровнях – то это почти всегда одни и те же команды. Значит, уровень и система подготовки тех игроков немного отличается от того, что показывается публично, что «мы учим играть в футбол». Нет, там игроков учат выигрывать турниры. Разница между профессиональным и любительским футболистом как раз в этом умении выигрывать турниры.

– То есть, ошибка тренерского штаба заключалась в том, что их амбиции не соответствовали их стратегии?

– Я бы не сказал так в этой плоскости, потому что нельзя по горячим следам делать такие резкие выводы. Я просто говорю, что, на мой взгляд, ключевая игра на всем групповом этапе – это поражение Дании. Эти моменты также нужно учитывать. Важно ее не проиграть, чтобы был задел, а еще лучше – выиграть. В принципе, все так и шло до 83-й минуты. Это уже умение варьировать тактику по ходу матча, то, что сегодня показали голландцы. Они выходили в контратаки, потому что счет 2:0 – очень опасный, и после этого были три момента: гол, который не засчитали, и потом еще два. При таком счете, когда команда пропускает, возникают проблемы. К этому и шло, что вот-вот должны пропустить голландцы. Но они четко перестроились и вели матч по счету.