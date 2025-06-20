«Доминирует». Трент сообщил, какой игрок его больше всего впечатлил в Реале

Новичок мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд рассказал, какой игрок «королевского клуба» его впечатлил больше всего. Трент отметил уровень Дани Себальоса.

«Дани Себальос очень хорошо владеет мячом, я не ожидал такого доминирования», – сказал Трент Александер-Арнольд.

В этом сезоне на счету Себальоса 41 матч и две результативные передачи.

Ранее новоиспеченный наставник «Реала» Хаби Алонсо попросил президента «бланкос» Флорентино Переса не продавать испанского футболиста Дани Себальоса.