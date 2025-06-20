Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Доминирует». Трент сообщил, какой игрок его больше всего впечатлил в Реале
Испания
20 июня 2025, 01:37 |
171
0

«Доминирует». Трент сообщил, какой игрок его больше всего впечатлил в Реале

Англичанин похвалил Дани Себальоса

20 июня 2025, 01:37 |
171
0
«Доминирует». Трент сообщил, какой игрок его больше всего впечатлил в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Новичок мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд рассказал, какой игрок «королевского клуба» его впечатлил больше всего. Трент отметил уровень Дани Себальоса.

«Дани Себальос очень хорошо владеет мячом, я не ожидал такого доминирования», – сказал Трент Александер-Арнольд.

В этом сезоне на счету Себальоса 41 матч и две результативные передачи.

Ранее новоиспеченный наставник «Реала» Хаби Алонсо попросил президента «бланкос» Флорентино Переса не продавать испанского футболиста Дани Себальоса.

По теме:
ВИДЕО. Ламин Ямаль встретился с Неймаром. Сыграли в футволей
Реал подтвердил проблемы Мбаппе. Игрока отправили в больницу
ОФИЦИАЛЬНО. Эспаньол нашел замену Жоану Гарсии, который ушел в Барселону
Трент Александер-Арнольд Дани Себальос Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Надоело ждать Судакова. Наполи переключился на другого хавбека
Футбол | 19 июня 2025, 17:40 6
Надоело ждать Судакова. Наполи переключился на другого хавбека
Надоело ждать Судакова. Наполи переключился на другого хавбека

Клуб начал переговоры с Брайтоном по О'Райли

Такое уже случалось. Челси может подать в суд на Мудрика
Футбол | 20 июня 2025, 00:51 0
Такое уже случалось. Челси может подать в суд на Мудрика
Такое уже случалось. Челси может подать в суд на Мудрика

Спортивный юрист Дэн Чепмен вспомнил историю с Адрианом Муту

Не вернулись в Украину. Ротань провел первую тренировку без четырех игроков
Футбол | 19.06.2025, 10:40
Не вернулись в Украину. Ротань провел первую тренировку без четырех игроков
Не вернулись в Украину. Ротань провел первую тренировку без четырех игроков
Мельгоса объяснил катастрофу сборной Украины на молодежном Евро-2025
Футбол | 19.06.2025, 08:02
Мельгоса объяснил катастрофу сборной Украины на молодежном Евро-2025
Мельгоса объяснил катастрофу сборной Украины на молодежном Евро-2025
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Футбол | 19.06.2025, 18:34
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
19.06.2025, 06:23 3
Футбол
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
18.06.2025, 05:20 2
Бокс
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
18.06.2025, 08:19 26
Футбол
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
18.06.2025, 22:19
Футбол
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
18.06.2025, 06:16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб уволил коуча после исторического сезона
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб уволил коуча после исторического сезона
18.06.2025, 15:21
Футзал
Усик назвал боксера, который сейчас лучше него. Своим местом – удивил
Усик назвал боксера, который сейчас лучше него. Своим местом – удивил
18.06.2025, 00:21
Бокс
Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира
Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира
18.06.2025, 06:54 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем