Испания20 июня 2025, 01:37 |
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«Доминирует». Трент сообщил, какой игрок его больше всего впечатлил в Реале
Англичанин похвалил Дани Себальоса
20 июня 2025, 01:37 |
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Новичок мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд рассказал, какой игрок «королевского клуба» его впечатлил больше всего. Трент отметил уровень Дани Себальоса.
«Дани Себальос очень хорошо владеет мячом, я не ожидал такого доминирования», – сказал Трент Александер-Арнольд.
В этом сезоне на счету Себальоса 41 матч и две результативные передачи.
Ранее новоиспеченный наставник «Реала» Хаби Алонсо попросил президента «бланкос» Флорентино Переса не продавать испанского футболиста Дани Себальоса.
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