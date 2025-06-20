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  4. У игрока Реала возникли проблемы. Алонсо хочет его продать
Испания
20 июня 2025, 02:13 |
113
0

У игрока Реала возникли проблемы. Алонсо хочет его продать

У Ферлана Менди проблемы с восстановлением

20 июня 2025, 02:13 |
113
0
У игрока Реала возникли проблемы. Алонсо хочет его продать
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферлан Менди

Левый фулбек мадридского «Реала» Ферлан Менди еще в апреле получил тяжелую травму.

У 29-летнего футболиста диагностирован разрыв сухожилия прямой мышцы бедра. Чаще всего из-за такой травмы игроки пропускают от 2 до 3 месяцев.

Однако, по информации Defensa Central, Менди столкнулся с проблемой в восстановлении. Ожидалось, что игрок вот-вот должен вернуться к тренировкам, но его травма осложнилась.

В текущем сезоне Ферлан Менди провел 31 матч на клубном уровне, отдал 2 голевые передачи. Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо не рассчитывает на Менди и хочет его продать.

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Ферлан Менди Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу травма
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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