У игрока Реала возникли проблемы. Алонсо хочет его продать
У Ферлана Менди проблемы с восстановлением
Левый фулбек мадридского «Реала» Ферлан Менди еще в апреле получил тяжелую травму.
У 29-летнего футболиста диагностирован разрыв сухожилия прямой мышцы бедра. Чаще всего из-за такой травмы игроки пропускают от 2 до 3 месяцев.
Однако, по информации Defensa Central, Менди столкнулся с проблемой в восстановлении. Ожидалось, что игрок вот-вот должен вернуться к тренировкам, но его травма осложнилась.
В текущем сезоне Ферлан Менди провел 31 матч на клубном уровне, отдал 2 голевые передачи. Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо не рассчитывает на Менди и хочет его продать.
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