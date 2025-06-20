У игрока Реала возникли проблемы. Алонсо хочет его продать

Левый фулбек мадридского «Реала» Ферлан Менди еще в апреле получил тяжелую травму.

У 29-летнего футболиста диагностирован разрыв сухожилия прямой мышцы бедра. Чаще всего из-за такой травмы игроки пропускают от 2 до 3 месяцев.

Однако, по информации Defensa Central, Менди столкнулся с проблемой в восстановлении. Ожидалось, что игрок вот-вот должен вернуться к тренировкам, но его травма осложнилась.

В текущем сезоне Ферлан Менди провел 31 матч на клубном уровне, отдал 2 голевые передачи. Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо не рассчитывает на Менди и хочет его продать.