Очеретько пояснил провал сборной Украины с Нидерландами на Евро-2025

Полузащитник молодежной сборной Украины Олег Очеретько поделился эмоциями после поражения «сине-желтых» в матче третьего тура группового этапа Евро-2025, которое не позволило нашей команде квалифицироваться в плей-офф турнира.

«Думаю, что до первого гола мы играли очень хорошо, выходили из обороны. Надо было больше играть за спину, потому что у них были большие проблемы, когда мы так играли. Считаю, что нужно было больше использовать эти возможности.

А так этот курьезный гол, который нам забили... Ошибка — ничего страшного, мы побежали вперед, но и у них появилось больше пространства, после чего тоже на ошибке пропустили второй мяч.

«Второй пропущенный мяч стал решающим? Думаю, что в таких турнирах нет точки невозврата. Надо было больше бить по воротам и подавать. Потому что мы доходили в штрафную и потом назад разворачивали и начинали все с начала. Если бы мы лучше подавали и били, то, возможно, они бы забили в свои ворота или наш нападающий забил», – сказал Очеретько.

Ранее свое мнение высказал нападающий молодежной сборной Украины Владислав Ванат.