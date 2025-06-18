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Сборная УКРАИНЫ
18 июня 2025, 22:02 | Обновлено 18 июня 2025, 22:43
876
2

Очеретько пояснил провал сборной Украины с Нидерландами на Евро-2025

Украинцы не смогли выйти из группы

18 июня 2025, 22:02 | Обновлено 18 июня 2025, 22:43
876
2
Очеретько пояснил провал сборной Украины с Нидерландами на Евро-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Очеретько

Полузащитник молодежной сборной Украины Олег Очеретько поделился эмоциями после поражения «сине-желтых» в матче третьего тура группового этапа Евро-2025, которое не позволило нашей команде квалифицироваться в плей-офф турнира.

«Думаю, что до первого гола мы играли очень хорошо, выходили из обороны. Надо было больше играть за спину, потому что у них были большие проблемы, когда мы так играли. Считаю, что нужно было больше использовать эти возможности.

А так этот курьезный гол, который нам забили... Ошибка — ничего страшного, мы побежали вперед, но и у них появилось больше пространства, после чего тоже на ошибке пропустили второй мяч.

«Второй пропущенный мяч стал решающим? Думаю, что в таких турнирах нет точки невозврата. Надо было больше бить по воротам и подавать. Потому что мы доходили в штрафную и потом назад разворачивали и начинали все с начала. Если бы мы лучше подавали и били, то, возможно, они бы забили в свои ворота или наш нападающий забил», – сказал Очеретько.

Ранее свое мнение высказал нападающий молодежной сборной Украины Владислав Ванат.

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сборная Украины по футболу U-21 сборная Нидерландов по футболу U-21 Нидерланды - Украина Евро-2025 U-21 Олег Очеретько
Олег Вахоцкий Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 2
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Да просто вы кривоногие неумехи, вот и результат! Два паса точно под прессингом отдать не в состоянии.
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AK.228
К нему вопросов нет.. лучший игрок сборной 
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