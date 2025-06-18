Клуб УПЛ не досчитался двух легионеров из-за войны Израиля и Ирана

Житомирское «Полесье» начало тренировочный сбор без нескольких легионеров. Официальных заявлений по нему по поводу пресс-служба «волков» не делала.

По сообщению источников, израильские легионеры «волков» Офек Битон и Томер Йосефи пока не могут выехать из Израиля из-за закрытого воздушного пространства.

В июне 2025 года Израиль провел масштабную операцию «Возрожденный лев» – серию авиаударов по ядерным и военным объектам в Иране, в частности в Натанге, Фордо и Тегеране. В результате ударов погибли высокопоставленные командиры КСИР и иранские ученые.

Ранее сообщалось, что житомирское «Полесье» оформило трансфер форварда из другого клуба УПЛ