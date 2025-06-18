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Украина. Премьер лига
18 июня 2025, 21:07 |
968
0

Клуб УПЛ не досчитался двух легионеров из-за войны Израиля и Ирана

Томер Йосефи и Офек Битон пока не могут вернуться в Украину

18 июня 2025, 21:07 |
968
0
Клуб УПЛ не досчитался двух легионеров из-за войны Израиля и Ирана
ФК Полесье. Томер Йосефи

Житомирское «Полесье» начало тренировочный сбор без нескольких легионеров. Официальных заявлений по нему по поводу пресс-служба «волков» не делала.

По сообщению источников, израильские легионеры «волков» Офек Битон и Томер Йосефи пока не могут выехать из Израиля из-за закрытого воздушного пространства.

В июне 2025 года Израиль провел масштабную операцию «Возрожденный лев» – серию авиаударов по ядерным и военным объектам в Иране, в частности в Натанге, Фордо и Тегеране. В результате ударов погибли высокопоставленные командиры КСИР и иранские ученые.

Ранее сообщалось, что житомирское «Полесье» оформило трансфер форварда из другого клуба УПЛ

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Офек Битон Томер Йосефи Полесье Житомир Иран Израиль Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
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