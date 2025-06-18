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  4. Хаби Алонсо выбрал состав Реала на свой дебютный матч. Кто будет в воротах?
Испания
18 июня 2025, 20:45 |
1712
0

Хаби Алонсо выбрал состав Реала на свой дебютный матч. Кто будет в воротах?

Украинец Лунин начнет матч против клуба Аль-Хиляль на скамейке запасных

18 июня 2025, 20:45 |
1712
0
Хаби Алонсо выбрал состав Реала на свой дебютный матч. Кто будет в воротах?

18 июня состоится матч первого тура группы Н клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Аль-Хиляль (Саудовская Аравия).

Поединок состоится на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этот матч станет дебютным для нового тренера «Реала» Хаби Алонсо.

Ворота «Реала» в этом матче будет защищать Тибо Куртуа, Андрей Лунин – в запасе.

За мадридцев также дебютируют новички – Дин Хейсен и Трент Александер-Арнольд.

В одном квартете с Реалом и Аль-Хилялем также выступают РБ Зальцбург (Австрия) и Пачука (Мексика).

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Трент Александер-Арнольд Дин Хейсен Реал Мадрид Аль-Хиляль клубный чемпионат мира по футболу Тибо Куртуа стартовые составы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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