Хаби Алонсо выбрал состав Реала на свой дебютный матч. Кто будет в воротах?
Украинец Лунин начнет матч против клуба Аль-Хиляль на скамейке запасных
18 июня состоится матч первого тура группы Н клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Аль-Хиляль (Саудовская Аравия).
Поединок состоится на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Этот матч станет дебютным для нового тренера «Реала» Хаби Алонсо.
Ворота «Реала» в этом матче будет защищать Тибо Куртуа, Андрей Лунин – в запасе.
За мадридцев также дебютируют новички – Дин Хейсен и Трент Александер-Арнольд.
В одном квартете с Реалом и Аль-Хилялем также выступают РБ Зальцбург (Австрия) и Пачука (Мексика).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка для второго по силе еврокубка
Клуб «Видад Касабланка» хотел подписать португальца