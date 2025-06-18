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  4. Очередной гол от Серхио Рамоса. Он может догнать звездного француза
Клубный чемпионат мира
18 июня 2025, 19:07 |
328
0

Очередной гол от Серхио Рамоса. Он может догнать звездного француза

Гол испанского ветерана позволил Монтеррею взять очко в матче против Интера

18 июня 2025, 19:07 |
328
0
Очередной гол от Серхио Рамоса. Он может догнать звездного француза
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого тура Клубного чемпионата мира мексиканский Монтеррей сыграл вничью с миланским Интером со счетом 1:1.

Единственный гол в составе мексиканцев забил защитник Серхио Рамос.

Для испанца этот гол стал уже 145–м в карьере во всех турнирах.

Топ–10 лучших защитников–бомбардиров:

  • 253 – Рональд Куман (Нидерланды)
  • 175 – Даниэль Пассарелья (Аргентина)
  • 163 – Фернандо Йеро (Испания)
  • 153 – Лоран Блан (Франция)
  • 145 – Серхио Рамос (Испания)
  • 138 – Джеймс Тавернье (Англия)
  • 135 – Пауль Брайтнер (Германия)
  • 130 – Грэм Александер (Шотландия)
  • 122 – Роберто Карлос (Бразилия)
  • 120 – Франц Бекенбауэр (Германия)
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клубный чемпионат мира по футболу Монтеррей Интер Милан Серхио Рамос статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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