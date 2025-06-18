Очередной гол от Серхио Рамоса. Он может догнать звездного француза
Гол испанского ветерана позволил Монтеррею взять очко в матче против Интера
В матче первого тура Клубного чемпионата мира мексиканский Монтеррей сыграл вничью с миланским Интером со счетом 1:1.
Единственный гол в составе мексиканцев забил защитник Серхио Рамос.
Для испанца этот гол стал уже 145–м в карьере во всех турнирах.
Топ–10 лучших защитников–бомбардиров:
- 253 – Рональд Куман (Нидерланды)
- 175 – Даниэль Пассарелья (Аргентина)
- 163 – Фернандо Йеро (Испания)
- 153 – Лоран Блан (Франция)
- 145 – Серхио Рамос (Испания)
- 138 – Джеймс Тавернье (Англия)
- 135 – Пауль Брайтнер (Германия)
- 130 – Грэм Александер (Шотландия)
- 122 – Роберто Карлос (Бразилия)
- 120 – Франц Бекенбауэр (Германия)
Defensas con más goles en la historia 👇— Only Stats (@TheGoatStats) June 18, 2025
1️⃣Ronald Koeman 🇳🇱 253
2️⃣Daniel Passarella 🇦🇷 175
3️⃣Fernando Hierro 🇪🇸 163
4️⃣Laurent Blanc 🇫🇷 153
5️⃣SERGIO RAMOS 🇪🇸 145 🆕
6️⃣James Tavernier 🏴 138
7️⃣Paul Breitner 🇩🇪 135
8️⃣Graham Alexander 🏴 130
9️⃣Roberto Carlos 🇧🇷 122
🔟Franz… pic.twitter.com/e2AwinXzZV
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