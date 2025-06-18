Очередной гол от Серхио Рамоса. Он может догнать звездного француза

В матче первого тура Клубного чемпионата мира мексиканский Монтеррей сыграл вничью с миланским Интером со счетом 1:1.

Единственный гол в составе мексиканцев забил защитник Серхио Рамос.

Для испанца этот гол стал уже 145–м в карьере во всех турнирах.

Топ–10 лучших защитников–бомбардиров:

253 – Рональд Куман (Нидерланды)

175 – Даниэль Пассарелья (Аргентина)

163 – Фернандо Йеро (Испания)

153 – Лоран Блан (Франция)

145 – Серхио Рамос (Испания)

138 – Джеймс Тавернье (Англия)

135 – Пауль Брайтнер (Германия)

130 – Грэм Александер (Шотландия)

122 – Роберто Карлос (Бразилия)

120 – Франц Бекенбауэр (Германия)