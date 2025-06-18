Реал принял важное решение относительно вратаря. Лунину это не понравится

Мадридский «Реал» принял решение относительно будущего бельгийского вратаря Тибо Куртуа, контракт которого истекает 30 июня 2026 года.

По информации испанских СМИ, «Реал» Мадрид предложит Тибо Куртуа продление контракта до 2028 года – Тибо хочет остаться в клубе и примет это соглашение.

Куртуа исполнится 36 лет на момент истечения срока действия его нового контракта. Это будет означать, что вратарь проведет целое десятилетие в «королевском клубе».

В этом сезоне Куртуа провел 47 матчей, пропустил 55 голов и 15 раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает трансфер Диогу Жоты.