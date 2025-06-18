Новый тренер Александрии отреагировал на жеребьевку Лиги конференций
Кирилл Нестеренко заявил, что АЕК и Партизан – титулованные команды
Новый главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко поделился эмоциями от жеребьевки Лиги конференций, где его команда узнала первых соперников.
– Сегодня вместе с командой вы смотрели жеребьевку Лиги конференций. Какие первые впечатления?
– Эмоции всегда очень положительные. Вообще, когда участвуешь в этих соревнованиях, это очень хорошо для каждой играющей там команды. И АЭК, и Партизан – две очень титулованные команды, имеющие вес в своих чемпионатах. Это будет очень классное испытание для нас.
Как среагировали ребята? Уже обсуждали первые мысли об игре и подготовке?
– Ребята среагировали очень спокойно. Все улыбались! По соперникам еще не разговаривали. Они не знают, как играют АЭК и Партизан, но вообще все знают, что такое эти команды в их внутренних странах, – сказал коуч.
В прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги «Александрия» завоевала историческое серебро чемпионата. Под руководством Руслана Ротаня команда набрала 67 турнирных баллов после 30 сыгранных матчей.
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