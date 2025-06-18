ОФИЦИАЛЬНО. Бывший легионер Динамо нашел новый клуб на родине

Бывший легионер киевского «Динамо» Миккель Дуэлунд подписал контракт с датским клубом Вайле. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, контракт между Вайле и Дуэлундом рассчитан на срок до 30 июня 2027 года. Миккель перешел в расположение нового клуба на правах аренды.

Дуэлуэнд летом 2021 года перешел из датского Миттьюланна в Динамо за 4 миллиона евро. За все время в рядах бело-синих Миккель провел 26 поединков во всех турнирах, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

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