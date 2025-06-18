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  4. Источник: Ингулец может продать лидера в клуб УПЛ
Украина. Премьер лига
18 июня 2025, 16:52 |
385
0

Источник: Ингулец может продать лидера в клуб УПЛ

Кристиан Свистун может перебраться в расположение черкасского ЛНЗ

18 июня 2025, 16:52 |
385
0
Источник: Ингулец может продать лидера в клуб УПЛ
ФК Ингулец. Кристиан Свистун

Украинский вингер «Ингульца» Кристиан Свистун может остаться в Украинской Премьер-лиге, сменив клубную прописку.

По информации источника, предметный интерес к Свистуну проявляет черкасский ЛНЗ. Руководство «фиолетовых» активно ищет замену вингеру Молло Бессале, которого отправили в аренду.

Свистун присоединился к «Ингульцу» зимой из «Полесья-2» и быстро стал важной фигурой в составе. В прошлом сезоне Свистун провел 8 матчей в Украинской Премьер-лиге, забив один гол.

Ранее сообщалось, что Роман Григорчук определился со своим будущим после провального сезона в ЛНЗ.

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Кристиан Свистун ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ Ингулец
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
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