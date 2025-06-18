Источник: Ингулец может продать лидера в клуб УПЛ
Кристиан Свистун может перебраться в расположение черкасского ЛНЗ
Украинский вингер «Ингульца» Кристиан Свистун может остаться в Украинской Премьер-лиге, сменив клубную прописку.
По информации источника, предметный интерес к Свистуну проявляет черкасский ЛНЗ. Руководство «фиолетовых» активно ищет замену вингеру Молло Бессале, которого отправили в аренду.
Свистун присоединился к «Ингульцу» зимой из «Полесья-2» и быстро стал важной фигурой в составе. В прошлом сезоне Свистун провел 8 матчей в Украинской Премьер-лиге, забив один гол.
Ранее сообщалось, что Роман Григорчук определился со своим будущим после провального сезона в ЛНЗ.
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