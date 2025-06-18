Источник: Ингулец может продать лидера в клуб УПЛ

Украинский вингер «Ингульца» Кристиан Свистун может остаться в Украинской Премьер-лиге, сменив клубную прописку.

По информации источника, предметный интерес к Свистуну проявляет черкасский ЛНЗ. Руководство «фиолетовых» активно ищет замену вингеру Молло Бессале, которого отправили в аренду.

Свистун присоединился к «Ингульцу» зимой из «Полесья-2» и быстро стал важной фигурой в составе. В прошлом сезоне Свистун провел 8 матчей в Украинской Премьер-лиге, забив один гол.

Ранее сообщалось, что Роман Григорчук определился со своим будущим после провального сезона в ЛНЗ.