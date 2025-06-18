Григорчук определился с будущим после провального сезона в ЛНЗ
Специалист пока находится без работы
Известный украинский специалист Роман Григорчук, неожиданно уволен с должности главного тренера черкасского ЛНЗ, сейчас находится без работы.
Специалист решил взять паузу в тренерской деятельности. Украинские СМИ сватали Григорчука в разные команды УПЛ и Первой лиги, но до конкретики так и не дошло.
Сам специалист хочет возглавить команду, перед которой будут стоять серьезные задачи. Именно поэтому Григорчук не спешит с трудоустройством и будет ждать достойного предложения.
В ЛНЗ Романа Григорчука заменил украинский специалист Виталий Пономарев, который в прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги возглавлял львовский Рух.
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