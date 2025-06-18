Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Григорчук определился с будущим после провального сезона в ЛНЗ
Украина. Премьер лига
18 июня 2025, 16:23 |
1571
0

Григорчук определился с будущим после провального сезона в ЛНЗ

Специалист пока находится без работы

18 июня 2025, 16:23 |
1571
0
Григорчук определился с будущим после провального сезона в ЛНЗ
ЛНЗ. Роман Григорчук

Известный украинский специалист Роман Григорчук, неожиданно уволен с должности главного тренера черкасского ЛНЗ, сейчас находится без работы.

Специалист решил взять паузу в тренерской деятельности. Украинские СМИ сватали Григорчука в разные команды УПЛ и Первой лиги, но до конкретики так и не дошло.

Сам специалист хочет возглавить команду, перед которой будут стоять серьезные задачи. Именно поэтому Григорчук не спешит с трудоустройством и будет ждать достойного предложения.

В ЛНЗ Романа Григорчука заменил украинский специалист Виталий Пономарев, который в прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги возглавлял львовский Рух.

По теме:
Источник: Ингулец может продать лидера в клуб УПЛ
Вячеслав ШЕВЧУК: «Гайдучик заслужил быть в нашей команде»
В ПФЛ презентовали мяч, которым будут играть в Первой и Второй лигах
Роман Григорчук Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
Футбол | 18 июня 2025, 07:42 7
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ

Украинца хочет подписать английский «Ньюкасл»

10 чемпионств. Динамо нацелилось на защитника именитого клуба
Футбол | 18 июня 2025, 10:26 13
10 чемпионств. Динамо нацелилось на защитника именитого клуба
10 чемпионств. Динамо нацелилось на защитника именитого клуба

Микаэль Наде привлекает внимание киевского клуба

Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Футбол | 17.06.2025, 17:14
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
Бокс | 18.06.2025, 05:20
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
Александр УСИК: «Он меня ударил – бам, нокаут! Открыл глаза, Боже, я жив»
Ярмолюк отреагировал на уход тренера Брентфорда в другой клуб АПЛ
Футбол | 18.06.2025, 15:39
Ярмолюк отреагировал на уход тренера Брентфорда в другой клуб АПЛ
Ярмолюк отреагировал на уход тренера Брентфорда в другой клуб АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила своей фигурой
ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила своей фигурой
16.06.2025, 20:54 4
Футбол
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
18.06.2025, 08:48 4
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
17.06.2025, 00:50
Бокс
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
18.06.2025, 05:01
Футбол
Усик назвал боксера, который сейчас лучше него. Своим местом – удивил
Усик назвал боксера, который сейчас лучше него. Своим местом – удивил
18.06.2025, 00:21
Бокс
Украинская теннисистска снялась с Уимблдона-2025
Украинская теннисистска снялась с Уимблдона-2025
17.06.2025, 16:20
Теннис
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
17.06.2025, 07:37 6
Футбол
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
18.06.2025, 08:19 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем