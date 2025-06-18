В ПФЛ презентовали мяч, которым будут играть в Первой и Второй лигах

Профессиональная футбольная лига представила мяч, которым будут играть в Первой и Второй лигах в сезоне 2025/26.

Как и в прошлом сезоне, главной «сферой» футбольных полей будет Select Brillant Super.

Сообщили, что мяч компании Select имеет классическую архитектуру и сшит вручную. За длительное время к нему успели привыкнуть футболисты и по достоинству оценили его качество.

В новом сезоне мяч получил свежий, более яркий дизайн – чтобы добавить еще больше эмоций на поле и на трибунах.

Уже известно, что Первая лига Украины вернулась к классическому формату соревнований, где 16 команд сыграют между собой в два круга, а вот во Второй лиге будет две группы и общее количество команд– 23.