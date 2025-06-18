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Украина. Первая лига
18 июня 2025, 16:13 | Обновлено 18 июня 2025, 16:37
505
0

В ПФЛ презентовали мяч, которым будут играть в Первой и Второй лигах

Модель «кожаного» не меняли, а вот дизайну добавили яркости

18 июня 2025, 16:13 | Обновлено 18 июня 2025, 16:37
505
0
В ПФЛ презентовали мяч, которым будут играть в Первой и Второй лигах
ПФЛ

Профессиональная футбольная лига представила мяч, которым будут играть в Первой и Второй лигах в сезоне 2025/26.

Как и в прошлом сезоне, главной «сферой» футбольных полей будет Select Brillant Super.

Сообщили, что мяч компании Select имеет классическую архитектуру и сшит вручную. За длительное время к нему успели привыкнуть футболисты и по достоинству оценили его качество.

В новом сезоне мяч получил свежий, более яркий дизайн – чтобы добавить еще больше эмоций на поле и на трибунах.

Уже известно, что Первая лига Украины вернулась к классическому формату соревнований, где 16 команд сыграют между собой в два круга, а вот во Второй лиге будет две группы и общее количество команд– 23.

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Александр Сильченко Источник: ПФЛ
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