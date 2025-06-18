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Германия
18 июня 2025, 15:58 | Обновлено 18 июня 2025, 16:05
301
0

«Какая у него мотивация?» Кан дал совет Нойеру, сравнив с Кришиану Роналду

Оливер заявил, что Мануэль стал более травматичным

18 июня 2025, 15:58 | Обновлено 18 июня 2025, 16:05
301
0
«Какая у него мотивация?» Кан дал совет Нойеру, сравнив с Кришиану Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Легендарный немецкий голкипер Оливер Кан оценил нынешнюю форму голкипера «Баварии» Мануэля Нойера, заговорив о Криштиану Роналду.

«Он стал более уязвим к травмам. Да, Мануэль все еще может демонстрировать свое качество, но в таком возрасте играть целый сезон в трех турнирах – это огромное испытание для организма. В какой-то момент ты достигаешь естественных пределов.

Надо все хорошо взвесить. Может пойти к тренеру и взять паузу для восстановления? Ведь ему больше нечего доказывать. Его задача – показывать лучшую игру в ключевых матчах.

Мануэль достаточно опытен, чтобы самостоятельно оценить ситуацию. Я не знаю, что им двигает. Я смотрел на Криштиану Роналду в Лиге наций и задавал себе вопрос: «Какая у него мотивация в таком возрасте? Больше побед? Новые рекорды?». Каждый должен сам ответить на этот вопрос», — сказал Кан.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер Андрей Лунин может заменить Мануэля Нойера в мюнхенской «Баварии».

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Мануэль Нойер Оливер Кан Бундеслига чемпионат Германии по футболу Криштиану Роналду Бавария
Олег Вахоцкий Источник: Sport Bild
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