«Какая у него мотивация?» Кан дал совет Нойеру, сравнив с Кришиану Роналду

Легендарный немецкий голкипер Оливер Кан оценил нынешнюю форму голкипера «Баварии» Мануэля Нойера, заговорив о Криштиану Роналду.

«Он стал более уязвим к травмам. Да, Мануэль все еще может демонстрировать свое качество, но в таком возрасте играть целый сезон в трех турнирах – это огромное испытание для организма. В какой-то момент ты достигаешь естественных пределов.

Надо все хорошо взвесить. Может пойти к тренеру и взять паузу для восстановления? Ведь ему больше нечего доказывать. Его задача – показывать лучшую игру в ключевых матчах.

Мануэль достаточно опытен, чтобы самостоятельно оценить ситуацию. Я не знаю, что им двигает. Я смотрел на Криштиану Роналду в Лиге наций и задавал себе вопрос: «Какая у него мотивация в таком возрасте? Больше побед? Новые рекорды?». Каждый должен сам ответить на этот вопрос», — сказал Кан.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер Андрей Лунин может заменить Мануэля Нойера в мюнхенской «Баварии».