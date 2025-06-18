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  4. Ярмолюк отреагировал на уход тренера Брентфорда в другой клуб АПЛ
Англия
18 июня 2025, 15:39 |
924
1

Ярмолюк отреагировал на уход тренера Брентфорда в другой клуб АПЛ

Егор пожелал успехов Томасу Франку

18 июня 2025, 15:39 |
924
1
Ярмолюк отреагировал на уход тренера Брентфорда в другой клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк отреагировал на уход главного тренера команды Томаса Франка, возглавившего лондонский «Тоттенхэм».

– Томас Франк недавно покинул «Брентфорд». Он был особым тренером для тебя. Как прощались с ним?

– Недавно узнал об этом. Желаем ему успеха, он заслуживает повышения. Желаю ему всего лучшего в том клубе.

– Что можешь сказать о его влиянии на твою карьеру?

– Я дебютировал в Английской Премьер-лиге, когда он был моим тренером. Он мне очень многое дал: уверенность, сделал меня тем, кто я сейчас, – сказал Егор.

Томас тренировал Брентфорд в течение 9 лет. Он вывел команду в Английскую Премьер-лигу, а в этом сезоне «пчелы» под его управлением заняли 9 место.

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Егор Ярмолюк Брентфорд Тоттенхэм Томас Франк Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ВЗбирна
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ai0609081611
Ну і Ярмолу дж. в Тотенхем з собою  
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