Ярмолюк отреагировал на уход тренера Брентфорда в другой клуб АПЛ
Егор пожелал успехов Томасу Франку
Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк отреагировал на уход главного тренера команды Томаса Франка, возглавившего лондонский «Тоттенхэм».
– Томас Франк недавно покинул «Брентфорд». Он был особым тренером для тебя. Как прощались с ним?
– Недавно узнал об этом. Желаем ему успеха, он заслуживает повышения. Желаю ему всего лучшего в том клубе.
– Что можешь сказать о его влиянии на твою карьеру?
– Я дебютировал в Английской Премьер-лиге, когда он был моим тренером. Он мне очень многое дал: уверенность, сделал меня тем, кто я сейчас, – сказал Егор.
Томас тренировал Брентфорд в течение 9 лет. Он вывел команду в Английскую Премьер-лигу, а в этом сезоне «пчелы» под его управлением заняли 9 место.
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