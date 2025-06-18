Будут делать топ-клуб? Один из клубов Серии B хотят купить американцы
«Монца» близка к смене владельцев, которые готовы делать изменения в клубе
Итальянская «Монца», которая по итогам сезона 2024/25 вылетела из Серии А, готовится к смене владельцев.
Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, руководство клуба готово к продаже клуба, которая может состояться в ближайшие дни.
Сообщается, что новые владельцы готовы к кадровым перестановкам. На должность спортивного директора планируют пригласить Николаса Бурдиссо, который известен работами в «Бока Хуниорс» и «Фиорентине».
Американских инвесторов представляет в Италии Мауро Балдиссони, который когда-то работал в «Роме».
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