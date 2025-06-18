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  4. «Мы верим в тебя». Алонсо обратился к вратарю Реала перед стартом на КЧМ
Клубный чемпионат мира
18 июня 2025, 15:15 |
480
0

«Мы верим в тебя». Алонсо обратился к вратарю Реала перед стартом на КЧМ

Главный тренер «Реала» провел разговор с Тибо Куртуа

18 июня 2025, 15:15 |
480
0
«Мы верим в тебя». Алонсо обратился к вратарю Реала перед стартом на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

18 июня состоится матч первого тура группы Н клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Испания) и Аль-Хильяль (Саудовская Аравия).

Поединок пройдет на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Накануне поединка главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо обратился к вратарю сливочных Тибо Куртуа:

«Теперь мы забудем о длинных передачах. Мне нужно, чтобы ты был дополнительной опорой для своих товарищей по команде, чтобы создавать преимущество в игре ногами. Я видел, что ты значительно прогрессировал в этом компоненте за последние годы, поэтому мы верим в тебя».

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Хаби Алонсо Тибо Куртуа Реал Мадрид Аль-Хиляль клубный чемпионат мира по футболу
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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