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  4. Гвардиола выбрал нового капитана для Ман Сити. Пеп сделал это впервые
Англия
18 июня 2025, 21:03 |
732
0

Гвардиола выбрал нового капитана для Ман Сити. Пеп сделал это впервые

Новым капитаном «горожан» стал Бернарду Силва

18 июня 2025, 21:03 |
732
0
Гвардиола выбрал нового капитана для Ман Сити. Пеп сделал это впервые
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» испанец Пеп Гвардиола выбрал нового капитана для клуба – им станет португальский полузащитник Бернарду Силва.

«Я думаю, что Бернарду Силва невероятный игрок. В трудные моменты он знал, как нам помочь. Я впервые выбрал капитана, я принял решение от имени всего клуба», – сказал Пеп.

Вице-капитанами английского «Манчестер Сити» стали Эрлинг Холанд, Родри и Рубен Диаш.

Ранее капитанскую повязку носил Кевин Де Брюйне, который летом покинул клуб и перешел в «Наполи».

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Бернарду Силва Пеп Гвардиола Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: ESPN
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