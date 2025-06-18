Гвардиола выбрал нового капитана для Ман Сити. Пеп сделал это впервые

Главный тренер английского «Манчестер Сити» испанец Пеп Гвардиола выбрал нового капитана для клуба – им станет португальский полузащитник Бернарду Силва.

«Я думаю, что Бернарду Силва невероятный игрок. В трудные моменты он знал, как нам помочь. Я впервые выбрал капитана, я принял решение от имени всего клуба», – сказал Пеп.

Вице-капитанами английского «Манчестер Сити» стали Эрлинг Холанд, Родри и Рубен Диаш.

Ранее капитанскую повязку носил Кевин Де Брюйне, который летом покинул клуб и перешел в «Наполи».