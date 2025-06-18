Англия18 июня 2025, 21:03 |
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Гвардиола выбрал нового капитана для Ман Сити. Пеп сделал это впервые
Новым капитаном «горожан» стал Бернарду Силва
18 июня 2025, 21:03 |
732
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Главный тренер английского «Манчестер Сити» испанец Пеп Гвардиола выбрал нового капитана для клуба – им станет португальский полузащитник Бернарду Силва.
«Я думаю, что Бернарду Силва невероятный игрок. В трудные моменты он знал, как нам помочь. Я впервые выбрал капитана, я принял решение от имени всего клуба», – сказал Пеп.
Вице-капитанами английского «Манчестер Сити» стали Эрлинг Холанд, Родри и Рубен Диаш.
Ранее капитанскую повязку носил Кевин Де Брюйне, который летом покинул клуб и перешел в «Наполи».
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