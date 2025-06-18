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Лига Европы
18 июня 2025, 14:27 | Обновлено 18 июня 2025, 15:19
582
3

Статистика Турана против Бешикташа – потенциального соперника Шахтера в ЛЕ

Новый коуч «Шахтера» трижды пересекался с «Бешикташем»

18 июня 2025, 14:27 | Обновлено 18 июня 2025, 15:19
582
3
Статистика Турана против Бешикташа – потенциального соперника Шахтера в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Потенциальным соперником донецкого «Шахтера» на 2-м этапе квалификации Лиги Европы стал «Бешикташ».

Для встречи с турецким коллективом украинском гранду сначала нужно одолеть «Ильвес Тампере».

Новый тренер «Шахтера» Арда Туран еще у руля «Эюпспора» трижды встречался с потенциальным соперником «горняков». Итогом стали три поражения с общим счетом 9:2.

Кубок Турции по футболу. 16.01.2024

  • Бешикташ – Эюпспор – 4:0

Чемпионат Турции по футболу. Сезон 2024/25

  • Бешикташ – Эюпспор – 2:1
  • Эюпспор – Бешикташ – 1:3

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Бешикташ Эюпспор Шахтер Донецк Ильвес Тампере статистика Лига Европы чемпионат Турции по футболу Кубок Турции по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Pavel_i_C0
Хороша статистика у Чурбана))
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0
Fitness.sports
Главное чтоб играл Чиро Иммобиле. Очень будет интересно посмотреть.
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0
Андрей Попов
Короче, пізд@ Шлюхтьору
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0
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