Статистика Турана против Бешикташа – потенциального соперника Шахтера в ЛЕ

Потенциальным соперником донецкого «Шахтера» на 2-м этапе квалификации Лиги Европы стал «Бешикташ».

Для встречи с турецким коллективом украинском гранду сначала нужно одолеть «Ильвес Тампере».

Новый тренер «Шахтера» Арда Туран еще у руля «Эюпспора» трижды встречался с потенциальным соперником «горняков». Итогом стали три поражения с общим счетом 9:2.

Кубок Турции по футболу. 16.01.2024

Бешикташ – Эюпспор – 4:0

Чемпионат Турции по футболу. Сезон 2024/25