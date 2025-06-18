Лига Европы18 июня 2025, 14:27 | Обновлено 18 июня 2025, 15:19
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3
Статистика Турана против Бешикташа – потенциального соперника Шахтера в ЛЕ
Новый коуч «Шахтера» трижды пересекался с «Бешикташем»
18 июня 2025, 14:27 | Обновлено 18 июня 2025, 15:19
582
3
Потенциальным соперником донецкого «Шахтера» на 2-м этапе квалификации Лиги Европы стал «Бешикташ».
Для встречи с турецким коллективом украинском гранду сначала нужно одолеть «Ильвес Тампере».
Новый тренер «Шахтера» Арда Туран еще у руля «Эюпспора» трижды встречался с потенциальным соперником «горняков». Итогом стали три поражения с общим счетом 9:2.
Кубок Турции по футболу. 16.01.2024
- Бешикташ – Эюпспор – 4:0
Чемпионат Турции по футболу. Сезон 2024/25
- Бешикташ – Эюпспор – 2:1
- Эюпспор – Бешикташ – 1:3
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Комментарии 3
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Хороша статистика у Чурбана))
Главное чтоб играл Чиро Иммобиле. Очень будет интересно посмотреть.
Короче, пізд@ Шлюхтьору
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