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Лига Европы
18 июня 2025, 13:36 | Обновлено 18 июня 2025, 13:42
158
0

Шахтер впервые сыграет с командой из Финляндии в еврокубках

Украинские клубы проходили финнов в 5 случаях из 6

18 июня 2025, 13:36 | Обновлено 18 июня 2025, 13:42
158
0
Шахтер впервые сыграет с командой из Финляндии в еврокубках
ФК Ильвес

Соперником «Шахтера» в первом квалификационном раунде Лиги Европы стал финский «Ильвес». С командами из этой страны горняки в еврокубках еще не играли. Но другие украинские клубы с коллективами из Финляндии ранее встречались. Причем в 5 случаях из 6 наши команды финнов проходили. Трижды это удавалось «Динамо» и по разу – «Черноморцу» и ЦСКА. Фиаско потерпела только «Ворскла». В общей сложности в 12 матчах с финнами украинцы одержали 8 побед, 3 встречи завершили вничью, 1 проиграли, 26 мячей забили, 10 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Украинские клубы против команд из Финляндии в еврокубках

Сезон

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

+/-

1978/79

КЧ

1/16

Динамо

Хака

1:0 (г)

3:1 (д)

+

1990/91

КК

1/16

Динамо

КуПС

2:2 (г)

4:0 (д)

+

1991/92

КЧ

1/16

Динамо

ХИК

1:0 (г)

3:0 (д)

+

1996/97

КУ

КР

Черноморец

ХИК

2:2 (г)

2:0 (д)

+

2001/02

КУ

КР

ЦСКА

Йокерит

2:0 (д)

2:0 (г)

+

2021/22

ЛК

КР2

Ворскла

КуПС

2:2 (г)

2:3 (д)

-+

КЧ - Кубок чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛК - Лига конференций; КР - квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; +/- - выход/не выход в следующий круг.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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