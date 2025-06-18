Шахтер впервые сыграет с командой из Финляндии в еврокубках

Соперником «Шахтера» в первом квалификационном раунде Лиги Европы стал финский «Ильвес». С командами из этой страны горняки в еврокубках еще не играли. Но другие украинские клубы с коллективами из Финляндии ранее встречались. Причем в 5 случаях из 6 наши команды финнов проходили. Трижды это удавалось «Динамо» и по разу – «Черноморцу» и ЦСКА. Фиаско потерпела только «Ворскла». В общей сложности в 12 матчах с финнами украинцы одержали 8 побед, 3 встречи завершили вничью, 1 проиграли, 26 мячей забили, 10 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Украинские клубы против команд из Финляндии в еврокубках

Сезон Ранг Стадия Клуб Соперник Счет +/- 1978/79 КЧ 1/16 Динамо Хака 1:0 (г) 3:1 (д) + 1990/91 КК 1/16 Динамо КуПС 2:2 (г) 4:0 (д) + 1991/92 КЧ 1/16 Динамо ХИК 1:0 (г) 3:0 (д) + 1996/97 КУ КР Черноморец ХИК 2:2 (г) 2:0 (д) + 2001/02 КУ КР ЦСКА Йокерит 2:0 (д) 2:0 (г) + 2021/22 ЛК КР2 Ворскла КуПС 2:2 (г) 2:3 (д) -+

КЧ - Кубок чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛК - Лига конференций; КР - квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; +/- - выход/не выход в следующий круг.