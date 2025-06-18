Шахтер впервые сыграет с командой из Финляндии в еврокубках
Украинские клубы проходили финнов в 5 случаях из 6
Соперником «Шахтера» в первом квалификационном раунде Лиги Европы стал финский «Ильвес». С командами из этой страны горняки в еврокубках еще не играли. Но другие украинские клубы с коллективами из Финляндии ранее встречались. Причем в 5 случаях из 6 наши команды финнов проходили. Трижды это удавалось «Динамо» и по разу – «Черноморцу» и ЦСКА. Фиаско потерпела только «Ворскла». В общей сложности в 12 матчах с финнами украинцы одержали 8 побед, 3 встречи завершили вничью, 1 проиграли, 26 мячей забили, 10 пропустили.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Украинские клубы против команд из Финляндии в еврокубках
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
|
+/-
|
1978/79
|
КЧ
|
1/16
|
Динамо
|
Хака
|
1:0 (г)
|
3:1 (д)
|
+
|
1990/91
|
КК
|
1/16
|
Динамо
|
КуПС
|
2:2 (г)
|
4:0 (д)
|
+
|
1991/92
|
КЧ
|
1/16
|
Динамо
|
ХИК
|
1:0 (г)
|
3:0 (д)
|
+
|
1996/97
|
КУ
|
КР
|
Черноморец
|
ХИК
|
2:2 (г)
|
2:0 (д)
|
+
|
2001/02
|
КУ
|
КР
|
ЦСКА
|
Йокерит
|
2:0 (д)
|
2:0 (г)
|
+
|
2021/22
|
ЛК
|
КР2
|
Ворскла
|
КуПС
|
2:2 (г)
|
2:3 (д)
|
-+
КЧ - Кубок чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛК - Лига конференций; КР - квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; +/- - выход/не выход в следующий круг.
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