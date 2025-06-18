Экс-игрок сборной Украины рассказал, кто может заменить Бражко в молодежке

Бывший игрок сборной Украины Адриан Пуканыч эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на сегодняшний поединок подопечных Унаи Мельгосы с голландцами на молодежном чемпионате Европы в Словакии.

«Выше оцениваю шансы украинцев: 60 на 40. И хотя для завоевания путевки в следующий раунд им достаточно не проиграть, они должны с максимальной ответственностью подойти к поединку в Прешове и забыть, что устраивает ничья. Пусть даже не думают играть на сохранение нужного результата, иначе неприятностей не избежать. Только заточенность на атаку, поиск свободного пространства между линиями в владениях голландцев заставят соперника паниковать.

Даст ли о себе знать отсутствие капитана Бражка из-за дисквалификации? Не стоит драматизировать ситуацию, у нашей сборной длинная скамейка запасных, в конце концов, рулевой Унаи Мельгоса может просто отказаться от тактической схемы с одним опорным полузащитником. В крайнем случае Ярмолюк постепенно набрал боевую спортивную форму и может заменить на этой позиции Бражка».

Ранее бывший тренер молодежной и олимпийской сборной Украины высказался о матче Нидерланды – Украина.