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Чемпионат Европы
18 июня 2025, 13:47 |
359
0

Экс-игрок сборной Украины рассказал, кто может заменить Бражко в молодежке

Адриан Пуканыч фаворитом игры с нидерландцами считает украинскую сборную

18 июня 2025, 13:47 |
359
0
Экс-игрок сборной Украины рассказал, кто может заменить Бражко в молодежке
Адриан Пуканыч

Бывший игрок сборной Украины Адриан Пуканыч эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на сегодняшний поединок подопечных Унаи Мельгосы с голландцами на молодежном чемпионате Европы в Словакии.

«Выше оцениваю шансы украинцев: 60 на 40. И хотя для завоевания путевки в следующий раунд им достаточно не проиграть, они должны с максимальной ответственностью подойти к поединку в Прешове и забыть, что устраивает ничья. Пусть даже не думают играть на сохранение нужного результата, иначе неприятностей не избежать. Только заточенность на атаку, поиск свободного пространства между линиями в владениях голландцев заставят соперника паниковать.

Даст ли о себе знать отсутствие капитана Бражка из-за дисквалификации? Не стоит драматизировать ситуацию, у нашей сборной длинная скамейка запасных, в конце концов, рулевой Унаи Мельгоса может просто отказаться от тактической схемы с одним опорным полузащитником. В крайнем случае Ярмолюк постепенно набрал боевую спортивную форму и может заменить на этой позиции Бражка».

Ранее бывший тренер молодежной и олимпийской сборной Украины высказался о матче Нидерланды – Украина.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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