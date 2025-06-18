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  4. Украинский легионер может остаться в Европе. Переговоры почти завершены
Польша
18 июня 2025, 14:23 |
983
0

Украинский легионер может остаться в Европе. Переговоры почти завершены

Максим Хлань и «Лехия» из Гданьска намерены продолжить сотрудничество

18 июня 2025, 14:23 |
983
0
Украинский легионер может остаться в Европе. Переговоры почти завершены
ФК Лехия Гданськ. Максим Хлань

Левый вингер польского клуба «Лехия» Гданьск Максим Хлань может остаться в Европе – его клуб начал переговоры с футболистом о продлении контракта.

Руководство польского коллектива хочет сохранить в своем составе 22-летнего футболиста, соглашение с которым истекает 30 июня 2025 года. На данный момент идут переговоры между президентом команды Паоло Урфером и агентами украинца.

По информации источника, стороны договорились о продолжении сотрудничества, уладили почти все детали будущего контракта. Единственной проблемой стал вопрос, на какой срок «Лехия» готова продлить Хланя, но ожидается, что все решится успешно в ближайшее время.

В сезоне 2024/25 Максим провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость вингера составляет 1,5 млн евро.

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чемпионат Польши по футболу Лехия Гданьск Максим Хлань продление контракта
Николай Титюк Источник
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