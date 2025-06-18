Украинский легионер может остаться в Европе. Переговоры почти завершены

Левый вингер польского клуба «Лехия» Гданьск Максим Хлань может остаться в Европе – его клуб начал переговоры с футболистом о продлении контракта.

Руководство польского коллектива хочет сохранить в своем составе 22-летнего футболиста, соглашение с которым истекает 30 июня 2025 года. На данный момент идут переговоры между президентом команды Паоло Урфером и агентами украинца.

По информации источника, стороны договорились о продолжении сотрудничества, уладили почти все детали будущего контракта. Единственной проблемой стал вопрос, на какой срок «Лехия» готова продлить Хланя, но ожидается, что все решится успешно в ближайшее время.

В сезоне 2024/25 Максим провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость вингера составляет 1,5 млн евро.