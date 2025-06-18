Защитник Нидерландов U-21: «Будет трудная игра»

Защитник молодежной сборной Нидерландов Райан Фламинго поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2025 U-21 против команды Украины.

«Думаю, что Украина – достаточно сильная команда. У них есть хорошие футболисты. Они хорошо действуют, как при контроле мяча, так и на контратаках. Хорошая, организованная команда. Какой игры ожидаю? Тяжелой. Они, как и мы, могут пройти в четвертьфинал. Будет тяжелая игра, потому что обе команды выглядят хорошо. Должна быть хорошая игра.

У нас была идеальная квалификация. На Евро мы создали много моментов, но много не реализовали. Однако я думаю, что если и в дальнейшем создавать шансы, то против Украины их можно реализовать.

Поможет ли чем-то опыт матча против «Шахтера» в Лиге чемпионов в игре против Украины U-21? Возможно, немного поможет. Та игра была для нас тяжелой: мы уступали 0:2, но победили 3:2. Однако можно было с самого начала заметить, что это тяжелый соперник. Надо быть острыми с самого начала игры.

Чувствую ли давление перед игрой? Всегда есть определенное давление, но нужно сохранять спокойствие. Играть с сердцем, и тогда все будет хорошо».

Матч Нидерланды U-21 – Украина U-21 состоится 18 июня в 19:00 по киевскому времени.