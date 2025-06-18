Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Нидерландов U-21: «Украина каждый раз играет с сердцем»
Чемпионат Европы
18 июня 2025, 12:42 |
174
0

Тренер Нидерландов U-21: «Украина каждый раз играет с сердцем»

Микаэль Райцигер поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро U-21

18 июня 2025, 12:42 |
174
0
Тренер Нидерландов U-21: «Украина каждый раз играет с сердцем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микаэль Райцигер

Главный тренер молодежной сборной Нидерландов Микаэль Райцигер поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2025 U-21 против команды Украины.

«Мы не забили достаточно голов, хотя у нас было немало моментов. Однако у нас все еще остается шанс пройти в плей-офф. Мы создали немало хороших моментов, но просто не забили. К сожалению, когда мы подарили шансы соперникам, они ими воспользовались и забили. Если же посмотреть матчи и статистику, в обоих поединках у нас было больше шансов, и они были лучшими. Но мы ими не воспользовались.

Украина? Очень хорошая команда, которая любит играть в футбол. Каждый раз, когда я смотрю их матчи, а видел немало, они играют с сердцем. Они стараются играть в футбол – классная команда, которая исповедует хорошую идею игры.

Повлияет ли на игру украинцев отсутствие капитана Владимира Бражка? Да, конечно. Всегда, когда хороший игрок не может сыграть, это преимущество. Однако у каждой команды на этом Евро есть проблемы. У Украины хорошая организация игры, они будут действовать, исходя из этого. Поэтому они все равно остаются хорошей командой.

Чувствуется ли нервозность? Нет, я чувствую, что они хотят себя показать и доказать, что они находятся там, где должны.

Наши результаты в первых 2 турах? Это футбол, подобное может случиться. У нас был очень хороший отбор, но если посмотреть на те моменты, что у нас были на Евро – нам просто немного чего-то не хватает. Надеюсь, это будет в игре с Украиной».

Матч Нидерланды U-21 – Украина U-21 состоится 18 июня в 19:00 по киевскому времени.

По теме:
Экс-игрок сборной Украины рассказал, кто может заменить Бражко в молодежке
Защитник Нидерландов U-21: «Будет трудная игра»
Нидерланды U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч ЧЕ-2025
пресс-конференция сборная Украины по футболу U-21 сборная Нидерландов по футболу U-21 Нидерланды - Украина Евро-2025 U-21
Дмитрий Вус Источник: Суспильне Спорт
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Футбол | 17 июня 2025, 16:12 56
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации

В Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы

На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
Футбол | 18 июня 2025, 07:42 7
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ

Украинца хочет подписать английский «Ньюкасл»

Проблемы для Довбика? Гасперини хочет видеть в Роме 5 новых футболистов
Футбол | 18.06.2025, 13:01
Проблемы для Довбика? Гасперини хочет видеть в Роме 5 новых футболистов
Проблемы для Довбика? Гасперини хочет видеть в Роме 5 новых футболистов
Именитый экс-футболист Динамо не понимает, что случилось с Бражко
Футбол | 18.06.2025, 09:32
Именитый экс-футболист Динамо не понимает, что случилось с Бражко
Именитый экс-футболист Динамо не понимает, что случилось с Бражко
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Футбол | 17.06.2025, 17:14
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
17.06.2025, 00:50
Бокс
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
17.06.2025, 08:23 22
Футбол
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
17.06.2025, 07:37 6
Футбол
Лидер сборной Украины может переехать в Испанию после исторического сезона
Лидер сборной Украины может переехать в Испанию после исторического сезона
16.06.2025, 17:23 3
Футзал
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Канады
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Канады
16.06.2025, 11:30 3
Авто/мото
Украинская теннисистска снялась с Уимблдона-2025
Украинская теннисистска снялась с Уимблдона-2025
17.06.2025, 16:20
Теннис
Реал установил безумную клаусулу на Лунина. Цифра всех поразит
Реал установил безумную клаусулу на Лунина. Цифра всех поразит
16.06.2025, 09:13 3
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Приехал Лунин. Нам надо это ускорить»
Хаби АЛОНСО: «Приехал Лунин. Нам надо это ускорить»
16.06.2025, 23:40 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем