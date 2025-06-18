Тренер Нидерландов U-21: «Украина каждый раз играет с сердцем»

Главный тренер молодежной сборной Нидерландов Микаэль Райцигер поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2025 U-21 против команды Украины.

«Мы не забили достаточно голов, хотя у нас было немало моментов. Однако у нас все еще остается шанс пройти в плей-офф. Мы создали немало хороших моментов, но просто не забили. К сожалению, когда мы подарили шансы соперникам, они ими воспользовались и забили. Если же посмотреть матчи и статистику, в обоих поединках у нас было больше шансов, и они были лучшими. Но мы ими не воспользовались.

Украина? Очень хорошая команда, которая любит играть в футбол. Каждый раз, когда я смотрю их матчи, а видел немало, они играют с сердцем. Они стараются играть в футбол – классная команда, которая исповедует хорошую идею игры.

Повлияет ли на игру украинцев отсутствие капитана Владимира Бражка? Да, конечно. Всегда, когда хороший игрок не может сыграть, это преимущество. Однако у каждой команды на этом Евро есть проблемы. У Украины хорошая организация игры, они будут действовать, исходя из этого. Поэтому они все равно остаются хорошей командой.

Чувствуется ли нервозность? Нет, я чувствую, что они хотят себя показать и доказать, что они находятся там, где должны.

Наши результаты в первых 2 турах? Это футбол, подобное может случиться. У нас был очень хороший отбор, но если посмотреть на те моменты, что у нас были на Евро – нам просто немного чего-то не хватает. Надеюсь, это будет в игре с Украиной».

Матч Нидерланды U-21 – Украина U-21 состоится 18 июня в 19:00 по киевскому времени.