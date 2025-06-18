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Испания
18 июня 2025, 16:45 | Обновлено 18 июня 2025, 16:46
283
0

Реал установил ценник на звезду нападения. На него охотится гранд АПЛ

Родриго могут продать в «Арсенал» за 90 миллионов

18 июня 2025, 16:45 | Обновлено 18 июня 2025, 16:46
283
0
Реал установил ценник на звезду нападения. На него охотится гранд АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Лондонский «Арсенал» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб готов продать 24-летнего футболиста за 90 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, отличившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Родриго интересуются клубы из Саудовской Аравии.

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трансферы Арсенал Лондон Реал Мадрид Родриго Гоес трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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