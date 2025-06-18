Испания18 июня 2025, 16:45 | Обновлено 18 июня 2025, 16:46
283
0
Реал установил ценник на звезду нападения. На него охотится гранд АПЛ
Родриго могут продать в «Арсенал» за 90 миллионов
18 июня 2025, 16:45 | Обновлено 18 июня 2025, 16:46
283
0
Лондонский «Арсенал» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, королевский клуб готов продать 24-летнего футболиста за 90 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, отличившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Родриго интересуются клубы из Саудовской Аравии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 18 июня 2025, 05:20 0
Боксер рассказал, как в детстве его ударил конь
Футбол | 17 июня 2025, 17:14 14
В Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги конференций
Футбол | 18.06.2025, 15:35
Футбол | 18.06.2025, 15:25
Футбол | 18.06.2025, 06:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.06.2025, 08:48 4
16.06.2025, 18:03 88
16.06.2025, 16:05 4
17.06.2025, 16:12 53
18.06.2025, 07:42 7
18.06.2025, 06:54 2
17.06.2025, 09:05 3
16.06.2025, 19:26 1