Реал установил ценник на звезду нападения. На него охотится гранд АПЛ

Лондонский «Арсенал» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб готов продать 24-летнего футболиста за 90 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, отличившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Родриго интересуются клубы из Саудовской Аравии.