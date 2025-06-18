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WTA
18 июня 2025, 11:17 | Обновлено 18 июня 2025, 11:18
254
0

Даяна Ястремская – Антония Ружич. Прогноз на матч WTA 250 в Ноттингеме

Поединок состоится 18 июня и начнется ориентировочно в 13:00 по Киеву

18 июня 2025, 11:17 | Обновлено 18 июня 2025, 11:18
254
0
Даяна Ястремская – Антония Ружич. Прогноз на матч WTA 250 в Ноттингеме
Коллаж Sport.ua

18 июня, в рамках второго круга турнира в Ноттингеме, свою встречу проведут Даяна Ястремская (WTA 46) и Антония Ружич (WTA 98).

Игра начнется в 13:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

Украинская спортсменка, способна показывать теннис высокого уровня, особенно, когда есть настроение и идет игра. Все-таки Ястремская входит в число тех теннисисток, которые не раскрыли в полной мере свой потенциал. Сейчас у Даяны репутация опасного середняка, с ней точно надо считаться.

Этот турнир спортсменка начала с непростой победы над крепкой сербкой Ольгой Данилович – 6:4, 7:6, в обеих партиях Ястремской приходилось догонять соперницу. Состав участниц в Ноттингеме не самый грозный, если украинка сможет набрать свою лучшую форму, она способна даже бороться за титул. Теннисистка в текущем сезоне провела 30 матчей, одержав 18 побед.

Антония Ружич

Хорватская спортсменка может похвастаться тем, что в этом году смогла выиграть два турнира, хотя оба были серии ITF. В Ноттингеме Ружич начала с квалификации, где обыграла опытную американку Варвару Лепченко – 7:6, 6:3. Потом был непростой матч против австралийки Оливии Гадецки – 6:3, 0:6, 6:3.

В первом круге основной сетки турнира смогла пройти итальянку Лючию Бронцетти – 6:0, 6:4. Ружич уже провела пять матчей на траве в этом сезоне, одержав в них четыре победы. Сенсационных результатов от 22-летней хорватки не ждут, все-таки на турнирах WTA она играет не так часто и задерживается на них ненадолго. Примерно 66% мячей подает в корт теннисистка с первой подачи, хотя за три матча было всего два эйса.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой всего раз, матч состоялся в этом году на турнире в Линце, тогда Ястремская одержала победу – 7:5, 6:1. Украинке даже пришлось отыгрываться в первом сете со счета 2:4.

Прогноз

Ожидается интересная битва, в которой украинка котируется фаворитом. Все выглядит логично, Ястремская опытнее, а также будет иметь преимущество за счет победы в очной встрече. Думаю, игра пройдет под контролем украинской теннисистки, ставка на ее успех с форой -3,5 геймов.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,80.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
18.06.2025 -
13:00
Антония Ружич
Фора Ястремской (-3.5) 1.80 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
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Даяна Ястремская Антония Ружич WTA Ноттингем прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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