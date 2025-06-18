Александрия арендует еще одного бразильца из клуба, откуда пришел Безерра

Серебряный призер минувшего чемпионата Украины «Александрия» готовится усилить состав еще одним легионером.

Это будет бразилец из «Васко да Гама» – клуба, из которого в стан «желто-черных» ранее перебрался Хуан Альвина Безерра, ставший одним из открытий сезона УПЛ-2024/25.

Сообщается, что бразильский клуб готовится организовать аренду в «Александрию» для 21-летнего опорного полузащитника Лукаса Эдуардо, который ныне играет за «Куябу», но это арендное соглашение вскоре будет расторгнуто.

«Александрия» и «Васко да Гама» ведут переговоры по годичной аренде Лукаса Эдуардо, в которой будет прописана опция выкупа.

Лукас Эдуардо является воспитанником «Васко да Гама», однако провел за эту команду лишь 4 матча (65 минут) на уровне Лиги Кариока (чемпионат штата).