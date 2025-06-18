Александрия арендует еще одного бразильца из клуба, откуда пришел Безерра
Лукас Эдуардо вскоре прибудет в Украину
Серебряный призер минувшего чемпионата Украины «Александрия» готовится усилить состав еще одним легионером.
Это будет бразилец из «Васко да Гама» – клуба, из которого в стан «желто-черных» ранее перебрался Хуан Альвина Безерра, ставший одним из открытий сезона УПЛ-2024/25.
Сообщается, что бразильский клуб готовится организовать аренду в «Александрию» для 21-летнего опорного полузащитника Лукаса Эдуардо, который ныне играет за «Куябу», но это арендное соглашение вскоре будет расторгнуто.
«Александрия» и «Васко да Гама» ведут переговоры по годичной аренде Лукаса Эдуардо, в которой будет прописана опция выкупа.
Лукас Эдуардо является воспитанником «Васко да Гама», однако провел за эту команду лишь 4 матча (65 минут) на уровне Лиги Кариока (чемпионат штата).
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