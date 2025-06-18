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  4. Александрия арендует еще одного бразильца из клуба, откуда пришел Безерра
Украина. Премьер лига
18 июня 2025, 08:29 |
723
0

Александрия арендует еще одного бразильца из клуба, откуда пришел Безерра

Лукас Эдуардо вскоре прибудет в Украину

18 июня 2025, 08:29 |
723
0
Александрия арендует еще одного бразильца из клуба, откуда пришел Безерра
ФК Васко да Гама. Лукас Эдуардо

Серебряный призер минувшего чемпионата Украины «Александрия» готовится усилить состав еще одним легионером.

Это будет бразилец из «Васко да Гама» – клуба, из которого в стан «желто-черных» ранее перебрался Хуан Альвина Безерра, ставший одним из открытий сезона УПЛ-2024/25.

Сообщается, что бразильский клуб готовится организовать аренду в «Александрию» для 21-летнего опорного полузащитника Лукаса Эдуардо, который ныне играет за «Куябу», но это арендное соглашение вскоре будет расторгнуто.

«Александрия» и «Васко да Гама» ведут переговоры по годичной аренде Лукаса Эдуардо, в которой будет прописана опция выкупа.

Лукас Эдуардо является воспитанником «Васко да Гама», однако провел за эту команду лишь 4 матча (65 минут) на уровне Лиги Кариока (чемпионат штата).

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Васко да Гама Александрия трансферы УПЛ трансферы аренда игрока Хуан Альвина Безерра
Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
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