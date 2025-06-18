Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как проводит время и чем живет Поль Погба сейчас
Другие новости
18 июня 2025, 03:12 |
97
0

ФОТО. Как проводит время и чем живет Поль Погба сейчас

Поль Погба всё ещё без клуба

18 июня 2025, 03:12 |
97
0
ФОТО. Как проводит время и чем живет Поль Погба сейчас
Instagram. Поль Погба

Поль Погба прибыл в США на Клубный чемпионат мира и встретился с бывшими одноклубниками по «Манчестер Юнайтед», ныне выступающими за «Бока Хуниорс».

Он выложил в Instagram фото с Кавани, Ромеро, Эррерой и Рохо.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В матче против «Бенфики» (2:2) из всей компании сыграл только Эррера — 20 минут.

СМИ сообщают, что Погба близок к переходу в «Монако» после почти двухлетней дисквалификации.

По теме:
ФОТО. Пилот Формулы-1 с украинскими корнями сделал подарок Месси
Ульсан ХД и Мамелоди Сандаунз сыграли в КЧМ. Старт матча был отложен на час
ФОТО. Посмотрите с кем встретился Лионель Месси. Особенный подарок
фото Поль Погба lifestyle Манчестер Юнайтед клубный чемпионат мира по футболу Бока Хуниорс Эдинсон Кавани Маркос Рохо Андер Эррера Кристиан Ромеро Бенфика Монако
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я – гражданин Украины». Селезнев отреагировал на свой языковой скандал
Футбол | 17 июня 2025, 21:50 41
«Я – гражданин Украины». Селезнев отреагировал на свой языковой скандал
«Я – гражданин Украины». Селезнев отреагировал на свой языковой скандал

Бывший нападающий сборной Украины подробно объяснил ситуацию

ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
Бокс | 17 июня 2025, 09:05 3
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»

Джон верит в победу Даниеля

У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
Футбол | 17.06.2025, 08:23
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Футбол | 17.06.2025, 16:12
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Виктор ВАЦКО: «Ребров из-за этого должен сам подать в отставку»
Футбол | 18.06.2025, 04:24
Виктор ВАЦКО: «Ребров из-за этого должен сам подать в отставку»
Виктор ВАЦКО: «Ребров из-за этого должен сам подать в отставку»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
16.06.2025, 18:03 88
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
17.06.2025, 00:50
Бокс
Даниель ДЮБУА: «Знаете, почему Усик не симулировал после того удара?»
Даниель ДЮБУА: «Знаете, почему Усик не симулировал после того удара?»
16.06.2025, 02:33 1
Бокс
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
16.06.2025, 08:24 6
Футбол
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
17.06.2025, 14:50
Футбол
Паоло Мальдини назвал трех лучших футболистов за всю историю
Паоло Мальдини назвал трех лучших футболистов за всю историю
16.06.2025, 00:02 6
Футбол
«Он точно закончит все нокаутом». Известный боксер о реванше Усик – Дюбуа
«Он точно закончит все нокаутом». Известный боксер о реванше Усик – Дюбуа
16.06.2025, 19:26 1
Бокс
Известный тренер: «Усик поплывет после такого. Это будет очень легко»
Известный тренер: «Усик поплывет после такого. Это будет очень легко»
16.06.2025, 01:17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем