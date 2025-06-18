ФОТО. Как проводит время и чем живет Поль Погба сейчас

Поль Погба прибыл в США на Клубный чемпионат мира и встретился с бывшими одноклубниками по «Манчестер Юнайтед», ныне выступающими за «Бока Хуниорс».

Он выложил в Instagram фото с Кавани, Ромеро, Эррерой и Рохо.

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В матче против «Бенфики» (2:2) из всей компании сыграл только Эррера — 20 минут.

СМИ сообщают, что Погба близок к переходу в «Монако» после почти двухлетней дисквалификации.