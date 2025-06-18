Другие новости18 июня 2025, 03:12 |
97
0
ФОТО. Как проводит время и чем живет Поль Погба сейчас
Поль Погба всё ещё без клуба
18 июня 2025, 03:12 |
97
0
Поль Погба прибыл в США на Клубный чемпионат мира и встретился с бывшими одноклубниками по «Манчестер Юнайтед», ныне выступающими за «Бока Хуниорс».
Он выложил в Instagram фото с Кавани, Ромеро, Эррерой и Рохо.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
В матче против «Бенфики» (2:2) из всей компании сыграл только Эррера — 20 минут.
СМИ сообщают, что Погба близок к переходу в «Монако» после почти двухлетней дисквалификации.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 июня 2025, 21:50 41
Бывший нападающий сборной Украины подробно объяснил ситуацию
Бокс | 17 июня 2025, 09:05 3
Джон верит в победу Даниеля
Футбол | 17.06.2025, 08:23
Футбол | 17.06.2025, 16:12
Футбол | 18.06.2025, 04:24
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.06.2025, 18:03 88
17.06.2025, 00:50
16.06.2025, 02:33 1
16.06.2025, 08:24 6
17.06.2025, 14:50
16.06.2025, 00:02 6
16.06.2025, 19:26 1
16.06.2025, 01:17