Другие новости18 июня 2025, 02:48 |
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ФОТО. Новая девушка звезды Барселоны оказалась моделью OnlyFans
Неоднозначный выбор Ламина Ямаля
18 июня 2025, 02:48 |
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Нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля заметили вместе с 30-летней инфлюенсеркой Фати Васкес во время отпуска в Италии.
Пару сфотографировали на гидроциклах, и снимки быстро разлетелись по сети, вызвав новые разговоры о возможном романе.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
У Фати более 400 тысяч подписчиков в Instagram и активный аккаунт на OnlyFans.
Ни она, ни Ямаль пока официально ситуацию не прокомментировали.
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