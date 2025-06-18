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18 июня 2025, 02:48 |
133
0

ФОТО. Новая девушка звезды Барселоны оказалась моделью OnlyFans

Неоднозначный выбор Ламина Ямаля

18 июня 2025, 02:48 |
133
0
ФОТО. Новая девушка звезды Барселоны оказалась моделью OnlyFans
Instagram. Ламин Ямаль и Фати Васкес

Нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля заметили вместе с 30-летней инфлюенсеркой Фати Васкес во время отпуска в Италии.

Пару сфотографировали на гидроциклах, и снимки быстро разлетелись по сети, вызвав новые разговоры о возможном романе.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

У Фати более 400 тысяч подписчиков в Instagram и активный аккаунт на OnlyFans.

Ни она, ни Ямаль пока официально ситуацию не прокомментировали.

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фото Ламин Ямаль Барселона девушки lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко
Максим Лапченко Sport.ua
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