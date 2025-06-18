ФОТО. Новая девушка звезды Барселоны оказалась моделью OnlyFans

Нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля заметили вместе с 30-летней инфлюенсеркой Фати Васкес во время отпуска в Италии.

Пару сфотографировали на гидроциклах, и снимки быстро разлетелись по сети, вызвав новые разговоры о возможном романе.

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У Фати более 400 тысяч подписчиков в Instagram и активный аккаунт на OnlyFans.

Ни она, ни Ямаль пока официально ситуацию не прокомментировали.