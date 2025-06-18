ФОТО. Роналду подарил футболку Трампу. И обратился с важным посланием

Криштиану Роналду обратился к Дональду Трампу с просьбой помочь остановить конфликт на Ближнем Востоке.

Футболист подписал футболку сборной Португалии с надписью «Президенту Дональду Трампу. Играем за мир» и передал её через главу Евросовета Антониу Кошту на саммите G7 в Канаде.

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Таким образом Роналду призвал США содействовать прекращению боевых действий между Израилем и Палестиной или Ираном – также в СМИ интерпретировали жест Криштиану как просьбу завершить все возможные войны, в тому числе и российско-украинскую.

Трамп принял футболку и сфотографировался с ней для прессы.