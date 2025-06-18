Другие новости18 июня 2025, 01:44 | Обновлено 18 июня 2025, 01:51
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ФОТО. У известной украинской теннисистки новый бойфренд. Его никто не знает
Даяна Ястремская замечена с красавцем
18 июня 2025, 01:44 | Обновлено 18 июня 2025, 01:51
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась романтичными фото с бойфрендом.
Пара позирует на побережье, обмениваясь объятиями и нежными моментами. Снимки опубликованы в Instagram Stories спортсменки.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Фанаты тут же отреагировали: кто-то поздравляет с новым романом, а кто-то гадает, кто этот загадочный мужчина.
Ястремская выглядит счастливой и влюблённой.
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