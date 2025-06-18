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18 июня 2025, 01:44 | Обновлено 18 июня 2025, 01:51
153
0

ФОТО. У известной украинской теннисистки новый бойфренд. Его никто не знает

Даяна Ястремская замечена с красавцем

18 июня 2025, 01:44 | Обновлено 18 июня 2025, 01:51
153
0
ФОТО. У известной украинской теннисистки новый бойфренд. Его никто не знает
Instagram. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась романтичными фото с бойфрендом.

Пара позирует на побережье, обмениваясь объятиями и нежными моментами. Снимки опубликованы в Instagram Stories спортсменки.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Фанаты тут же отреагировали: кто-то поздравляет с новым романом, а кто-то гадает, кто этот загадочный мужчина.

Ястремская выглядит счастливой и влюблённой.

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фото lifestyle Даяна Ястремская теннис
Максим Лапченко Источник: Instagram
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