ФОТО. У известной украинской теннисистки новый бойфренд. Его никто не знает

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась романтичными фото с бойфрендом.

Пара позирует на побережье, обмениваясь объятиями и нежными моментами. Снимки опубликованы в Instagram Stories спортсменки.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Фанаты тут же отреагировали: кто-то поздравляет с новым романом, а кто-то гадает, кто этот загадочный мужчина.

Ястремская выглядит счастливой и влюблённой.