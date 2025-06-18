Ингулец ждет бразильца и сменил день выхода из отпуска

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Ингульца» после вылета из УПЛ свой первый спарринг проведут 29 июня с «Александрией», который станет дебютным для нового главного тренера «горожан» Кирилла Нестеренко.

По имеющейся информации, вернутся петровчане из отпуска не 17 июня, как планировалось, а 22-го.

Подопечные Василия Кобина собираются сыграть 7 контрольных матчей, в частности, 13 июля с ЛНЗ.

Пока ряды «Ингульца» покинул только вратарь Алексей Паламарчук, который продолжит карьеру как раз в ЛНЗ.

Ожидается, что в начале следующей недели на просмотр приедут два голкипера и бразильский легионер, играющий в полузащите.

Ранее президент «Ингульца» Александр Поворознюк признался, что хотел снять свою команду с чемпионата Украины.