Николай КУХАРЕВИЧ: «У меня был лучший сезон в карьере»

Украинский нападающий Николай Кухаревич прокомментировал переход в братиславский «Слован»:

«У меня был лучший сезон в карьере, я занял третье место в чемпионате Шотландии. Я рад принять новый вызов в «Словане». Я знаю, что прихожу в большой клуб, я видел их матчи в Лиге чемпионов.

Мне удалось увидеть «Тегельне Поле» и Братиславу, стадион и город прекрасны. Я хочу развивать свои сильные стороны, забивать голы и вносить вклад в командную игру. Я с нетерпением жду этого нового раздела и с нетерпением жду того, что будет впереди».

В сезоне 2024/25 Николай Кухаревич на правах аренды провел 28 матчей за «Гиберниан», отличившись 7 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.