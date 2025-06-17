Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Николай КУХАРЕВИЧ: «У меня был лучший сезон в карьере»
Другие новости
17 июня 2025, 23:40 |
188
0

Николай КУХАРЕВИЧ: «У меня был лучший сезон в карьере»

Украинский нападающий прокомментировал переход в «Слован»

17 июня 2025, 23:40 |
188
0
Николай КУХАРЕВИЧ: «У меня был лучший сезон в карьере»
ФК Слован

Украинский нападающий Николай Кухаревич прокомментировал переход в братиславский «Слован»:

«У меня был лучший сезон в карьере, я занял третье место в чемпионате Шотландии. Я рад принять новый вызов в «Словане». Я знаю, что прихожу в большой клуб, я видел их матчи в Лиге чемпионов.

Мне удалось увидеть «Тегельне Поле» и Братиславу, стадион и город прекрасны. Я хочу развивать свои сильные стороны, забивать голы и вносить вклад в командную игру. Я с нетерпением жду этого нового раздела и с нетерпением жду того, что будет впереди».

В сезоне 2024/25 Николай Кухаревич на правах аренды провел 28 матчей за «Гиберниан», отличившись 7 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский нападающий перешел в клуб-участник Лиги чемпионов
В ожидании жеребьевки. Динамо Киев вскоре узнает соперников в отборе к ЛЧ
Участник Лиги чемпионов сделал предложение о трансфере игрока из УПЛ
Слован Братислава чемпионат Словакии по футболу Николай Кухаревич
Дмитрий Вус Источник: ФК Слован Братислава
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
Футбол | 17 июня 2025, 23:44 0
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ
На Забарного появился богатый претендент после проблем в переговорах с ПСЖ

Украинца хочет подписать английский «Ньюкасл»

ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
Бокс | 17 июня 2025, 09:05 3
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»

Джон верит в победу Даниеля

Итальянский гранд заинтересован в трансфере Довбика. Есть ответ от Ромы
Футбол | 17.06.2025, 01:25
Итальянский гранд заинтересован в трансфере Довбика. Есть ответ от Ромы
Итальянский гранд заинтересован в трансфере Довбика. Есть ответ от Ромы
ЛЕ: Бывший форвард Шахтера дает 80% на проход команды в следующий раунд
Футбол | 17.06.2025, 18:36
ЛЕ: Бывший форвард Шахтера дает 80% на проход команды в следующий раунд
ЛЕ: Бывший форвард Шахтера дает 80% на проход команды в следующий раунд
Итоги жеребьевки Лиги чемпионов. Они могут стать соперниками Динамо
Футбол | 17.06.2025, 15:17
Итоги жеребьевки Лиги чемпионов. Они могут стать соперниками Динамо
Итоги жеребьевки Лиги чемпионов. Они могут стать соперниками Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх такого боксера больше видеть не хочет»
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх такого боксера больше видеть не хочет»
16.06.2025, 04:05 1
Бокс
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
17.06.2025, 16:12 54
Футбол
Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
16.06.2025, 00:05
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Канады
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Канады
16.06.2025, 11:30 3
Авто/мото
Лига наций по волейболу. Украина шокирует на старте
Лига наций по волейболу. Украина шокирует на старте
16.06.2025, 19:33 13
Волейбол
Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Забарным. Что случилось?
Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Забарным. Что случилось?
16.06.2025, 07:47 6
Футбол
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
16.06.2025, 06:23 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем