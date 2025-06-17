«Я – гражданин Украины». Селезнев отреагировал на свой языковой скандал
Бывший нападающий сборной Украины подробно объяснил ситуацию
Бывший нападающий национальной сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал языковой скандал с участием себя и игрока медиафутбольного клуба Odesa Football Media Team Рената Попружного:
«Хочу дать объяснение по поводу языкового скандала, в который меня втянули неизвестные мне люди. Я родился, вырос, получил образование и построил карьеру в украинском Донбассе.
Всю свою жизнь я посвятил тому, чтобы популяризировать украинский футбол в Украине, Европе и во всем мире. На сегодняшний день я учу украинский язык и стараюсь свободно на нем разговаривать. За время войны я приложил все усилия для того, чтобы Украина была сильной, свободной и независимой.
Я не хочу быть участником языковых скандалов и не позволю использовать свою фамилию в ситуациях, которые будут противоречивыми для Украины.
Все, что в моих силах, я делаю для победы Украины и верю в то, что Донбасс будет украинским, и я смогу приехать в свою Макеевку хотя бы для того, чтобы прийти на могилу своего отца – кавалера трех Шахтерских орденов Славы. Все мои истории в Instagram и средствах массовой информации говорят о том, что я гражданин Украины, который поддерживает своих героев, бойцов и людей. И что бы ни говорили люди, которые не знают мою жизнь, мою историю и мою семью, я официально заявляю: я – гражданин Украины. Слава Украине!».
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Чи хтось з нас вчив язіг, навіть не живучи на розії? Смішно? В моєму місті на язіге розмовляли тільки вчителі язіга на уроках в школі, але ми його досконало знали з народження, а тут мовний скандал.
Того пацана у 18 років можуть забрати на війну, а бовдура-Селезньова ні, бо відкупиться.