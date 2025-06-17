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  4. «Я – гражданин Украины». Селезнев отреагировал на свой языковой скандал
Украина. Премьер лига
17 июня 2025, 21:50 |
1700
9

«Я – гражданин Украины». Селезнев отреагировал на свой языковой скандал

Бывший нападающий сборной Украины подробно объяснил ситуацию

17 июня 2025, 21:50 |
1700
9
«Я – гражданин Украины». Селезнев отреагировал на свой языковой скандал
Instagram. Евгений Селезнев

Бывший нападающий национальной сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал языковой скандал с участием себя и игрока медиафутбольного клуба Odesa Football Media Team Рената Попружного:

«Хочу дать объяснение по поводу языкового скандала, в который меня втянули неизвестные мне люди. Я родился, вырос, получил образование и построил карьеру в украинском Донбассе.

Всю свою жизнь я посвятил тому, чтобы популяризировать украинский футбол в Украине, Европе и во всем мире. На сегодняшний день я учу украинский язык и стараюсь свободно на нем разговаривать. За время войны я приложил все усилия для того, чтобы Украина была сильной, свободной и независимой.

Я не хочу быть участником языковых скандалов и не позволю использовать свою фамилию в ситуациях, которые будут противоречивыми для Украины.

Все, что в моих силах, я делаю для победы Украины и верю в то, что Донбасс будет украинским, и я смогу приехать в свою Макеевку хотя бы для того, чтобы прийти на могилу своего отца – кавалера трех Шахтерских орденов Славы. Все мои истории в Instagram и средствах массовой информации говорят о том, что я гражданин Украины, который поддерживает своих героев, бойцов и людей. И что бы ни говорили люди, которые не знают мою жизнь, мою историю и мою семью, я официально заявляю: я – гражданин Украины. Слава Украине!».

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Дмитрий Вус Источник: Instagram
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Комментарии 9
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Prokop
ти - Кормілєц. ти не цар
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+2
GloryUkraine
Майже в 40 років, чи скільки йому там, цей бовдур , який все життя прожив в Україні, лише вчить українську мову. 
Чи хтось з нас вчив язіг, навіть не живучи на розії? Смішно? В моєму місті на язіге розмовляли тільки вчителі язіга на уроках в школі, але ми його досконало знали з народження, а тут мовний скандал. 
Того пацана у 18 років можуть забрати на війну, а бовдура-Селезньова ні, бо відкупиться.
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+1
Vit18
Бачу у футбольному середовищі певний мовний прогрес, звісно ще недостатній, але крок за кроком ...
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0
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mastorent
не морочь людям голову, жека. иди корми детей
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0
valerafan1
Повага Селезньову за такий коментар. Все зрозуміло і однозначно. Але якби Євген ще звернувся до хозяїв одеської команди і попросив залишити свого мовного опонента в  команді, то став би Людиною з великої літери.
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-1
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KIEWADIM
Красава Селя, все по ділу.
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-4
romprest
І тепер цікаво, смаркач, сраний провокатор, теж покаже відео з підтримкою воїнів ЗСУ? А як, щодо ігнору гівнюка командами медіа тім? Селезень вже давно про "кормильця" пошкодував...
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-6
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