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Чемпионат Европы
17 июня 2025, 20:01 | Обновлено 17 июня 2025, 21:02
543
0

Владимир БРАЖКО: «Будет тяжелая игра, можно сказать, бой»

Полузащитник молодежной сборной Украины поделился ожиданиями от игры с Нидерландами

17 июня 2025, 20:01 | Обновлено 17 июня 2025, 21:02
543
0
Владимир БРАЖКО: «Будет тяжелая игра, можно сказать, бой»
УАФ. Владимир Бражко

Полузащитник молодежной сборной Украины Владимир Бражко поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2025 U-21 против команды Нидерландов:

«Для меня самая большая неожиданность в нашей группе, что сборная Нидерландов сейчас находится на третьем месте. Но это команда с очень сильными индивидуальностями. Это мы уже увидели и разобрали. Будет очень тяжелая игра, можно сказать, бой. И им, и нам нужна победа. Мы не собираемся играть на ничью, хотя она нас устраивает. Если ты играешь на ничью, то можешь не выходить на матч – только на победу. Думаю, будет интересный поединок.

Хочу сказать о сегодняшней тяжелой ночи в Украине. Страна-террорист продолжает нас обстреливать. Наши дети, жены, семьи попадают под эти обстрелы. У каждого из игроков есть жена, девушка, родители, друзья, которые сейчас в Украине, и все за них переживают. Лично я не спал до трех ночи, потому что дома было очень шумно, и я спрашивал, как дела. Нельзя об этом забывать. Надо напоминать миру, что страна-террорист продолжает обстрел наших городов и сел. Хочется поблагодарить наши Вооруженные Силы и Силы ПВО, которые ежедневно защищают нас от врага. Они делают все, чтобы мы могли представлять Украину на международном уровне. Очень хочется завтра отблагодарить наших воинов. Выйдем на игру с двойной, а то и тройной мотивацией.

К сожалению, я завтра не сыграю (из-за удаления в предыдущей игре – прим.). Наставления партнерам? Наставления даст тренер, я могу только поддержать. Это печально для меня, но у нас сильная команда, в которой каждый игрок может заменить другого. Я верю в ребят, верю, что все получится. Буду поддерживать и в раздевалке перед матчем, и в перерыве. Хочу в такой момент быть с командой».

Матч Нидерланды U-21 – Украина U-21 состоится 18 июня в 19:00 по киевскому времени.

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Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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