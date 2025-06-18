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  4. «Это точно». Фридман ответил, может ли Полесье повторить судьбу Днепра.
Украина. Премьер лига
18 июня 2025, 17:16 |
1159
0

«Это точно». Фридман ответил, может ли Полесье повторить судьбу Днепра.

Вячеслав считает, что Геннадий Буткевич не покинет житомирский клуб

18 июня 2025, 17:16 |
1159
0
«Это точно». Фридман ответил, может ли Полесье повторить судьбу Днепра.
Вячеслав Фридман

Бывший директор ФК «Днепр» и СК «Днепр-1» Вячеслав Фридман высказался по поводу житомирского «Полесья»:

– Игоря Коломойского подкосили требования футболистов, которые начали просить еще большие зарплаты. Сейчас это мне напоминает ситуацию на «Полесье», где Буткевич также создал хорошие финансовые условия, и футболисты просят чуть ли не миллионы, потому что это «Полесье».

– Вы сравниваете «Полесье» с ФК «Днепр». Как считаете, Буткевич не потеряет интерес к футболу, как в свое время Коломойский?

– Точно нет. Я его знаю много лет, он же наш – днепровский. Он часто в Днепре устраивал крупные теннисные турниры, куда съезжались теннисисты-любители со всей Украины. Буткевич – спортивный человек до мозга костей. Любит поиграть в бильярд, теннис, шахматы, падл. По нему видно, что он хочет чего-то достичь в футболе. Он точно не бросит «Полесье» на полпути, тем более вложив столько финансов в клуб.

Ранее «Полесье» официально объявило о трансфере Николая Гайдучика.

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Вячеслав Фридман Геннадий Буткевич Днепр Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Коломойский
Дмитрий Вус Источник: BLIK
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