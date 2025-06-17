Унаи МЕЛЬГОСА: «Трудно 90 минут играть на удержание ничьей»

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2025 U-21 против команды Нидерландов.

– Каковы ваши ожидания от завтрашнего матча? Надеетесь на ничью или будете играть на победу?

– Я понимаю, что все команды иногда стоят перед таким выбором. Мы же будем играть, чтобы победить, хотя бы потому, что очень трудно 90 минут играть на удержание ничьей. Сейчас мы больше думаем о самой игре, чем о финальном результате, ведь, если у вас в голове только счет, вы можете упустить много важных вещей. Мы ожидаем хорошего матча с таким сильным соперником, как Нидерланды.

– Считаете ли вы, что ваша команда после двух матчей имеет психологическое преимущество над Нидерландами, которые сейчас занимают только третье место?

– Ну, не знаю! Не только я, но и все тренеры на пресс-конференциях отвечают на вопросы типа «каковы ваши ожидания?», «как вы думаете?» или «как лучше или хуже?». Но, честно, это не реальные истории, а только их воображение. Я знаю только одно – завтра мы должны бороться, показать нашу лучшую игру и быть сплоченной командой. Мы хотим продвигаться вперед на этом турнире. И завтра для этого у нас будет хорошая возможность.

– Какова сейчас кадровая ситуация в сборной Украины? Есть ли потери, травмы? Как себя чувствует Илья Крупский?

– У нас есть потеря, как вы знаете, Владимира Бражка из-за красной карточки. Почти все остальные игроки на данный момент чувствуют себя нормально. Правда, с некоторыми исполнителями есть такая проблема, что они прибыли в лагерь сборной с небольшими повреждениями. Им нужно время на восстановление и они не готовы на 100 процентов.

– Егор Ярмолюк – единственный игрок в вашей команде из Английской Премьер-лиги. Каков его ментальный уровень и что он значит для вашей команды?

– Егор – очень хороший парень. Он прислушивается к нашим указаниям, поэтому общаемся с ним нормально. Он стопроцентно открыт к этому. Это самое важное для меня. С другой стороны, он очень полезен на поле, создает моменты. Это игрок, который работает на полную во время матча, не ленится. Думаю, что для нас очень хорошо, что он есть в команде, ведь он может реально помочь. Я считаю, что завтра для него будет хороший шанс и он может выполнить свою долю работы на поле.

Матч Нидерланды U-21 – Украина U-21 состоится 18 июня в 19:00 по киевскому времени.