Украина. Премьер лига17 июня 2025, 20:11 |
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С новым тренером. Клуб УПЛ объявил планы подготовки к сезону
Оболонь запланировала 9 контрольных матчей
17 июня 2025, 20:11 |
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Клуб УПЛ Оболонь объявил планы подготовки к новому сезону.
Киевская команда 26 июня пройдет медосмотр, а сборы проведет с 28 июня по 26 июля на Оболонь-Арене и в Буче. Команда проведет 9 контрольных матчей.
Соперниками будут ЛНЗ, Кудровка, Нива (2 матча), Черноморец, Верес (2 матча), Эпицентр и Полтава.
По итогам минувшего сезона Оболонь покинул тренер Сергей Шищенко, а исполняющим обязанности наставника назначен Александр Антоненко.
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