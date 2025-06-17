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Украина. Премьер лига
17 июня 2025, 20:11 |
696
1

С новым тренером. Клуб УПЛ объявил планы подготовки к сезону

Оболонь запланировала 9 контрольных матчей

17 июня 2025, 20:11 |
696
1
С новым тренером. Клуб УПЛ объявил планы подготовки к сезону
ФК Оболонь

Клуб УПЛ Оболонь объявил планы подготовки к новому сезону.

Киевская команда 26 июня пройдет медосмотр, а сборы проведет с 28 июня по 26 июля на Оболонь-Арене и в Буче. Команда проведет 9 контрольных матчей.

Соперниками будут ЛНЗ, Кудровка, Нива (2 матча), Черноморец, Верес (2 матча), Эпицентр и Полтава.

По итогам минувшего сезона Оболонь покинул тренер Сергей Шищенко, а исполняющим обязанности наставника назначен Александр Антоненко.

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Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы
Иван Зинченко Источник: ФК Оболонь
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Комментарии 1
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Mark4854590
Якраз зіграють з тими клубами УПЛ. з якими будуть боротися за виживання
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