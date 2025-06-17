С новым тренером. Клуб УПЛ объявил планы подготовки к сезону

Клуб УПЛ Оболонь объявил планы подготовки к новому сезону.

Киевская команда 26 июня пройдет медосмотр, а сборы проведет с 28 июня по 26 июля на Оболонь-Арене и в Буче. Команда проведет 9 контрольных матчей.

Соперниками будут ЛНЗ, Кудровка, Нива (2 матча), Черноморец, Верес (2 матча), Эпицентр и Полтава.

По итогам минувшего сезона Оболонь покинул тренер Сергей Шищенко, а исполняющим обязанности наставника назначен Александр Антоненко.