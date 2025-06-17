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Украина. Первая лига
17 июня 2025, 19:23 |
318
0

Черноморец получил часть денежных задолженностей

Сойдет ли на нет корень древней проблемы?

17 июня 2025, 19:23 |
318
0
Черноморец получил часть денежных задолженностей
ФК Черноморец

Как уже сообщалось, в одесском «Черноморце» регулярно имеет место хроническая проблема – задолженность по зарплате за 2-3 месяца. На зимние каникулы команда ушла, не получив деньги за осенние месяцы 2024 года, а вернувшись в Одессу с тренировочного сбора в Турции в конце зимы, получала заработанные деньги дозированно.

После приглашения в «Черноморец» нового главного тренера Александра Кучера, были выплачены задолженности за январь и февраль, однако с тех пор снова стала увеличиваться долговая яма.

По завершении сезона-2024/25 команда ушла в отпуск без зарплаты за март и апрель, а с началом лета возник долг еще и за май. Руководство клуба обещало закрыть весенние долги в первых числах июня, однако этого не произошло. Когда же стало понятно, что этот неправомерный факт может повлечь за собой негативные последствия – как юридического, трансферного, так и психологического плана, были сделаны первые шаги по улучшению ситуации ФК «Черноморец».

Как стало известно Sport.ua, вчера, в день выхода команды из отпуска, футболисты, тренеры и персонал «моряков» получили зарплату за март и часть – за апрель. В команде надеются, что в ближайшее время весенние долги будут погашены полностью. Это же касается и футболистов, которые по завершении сезона-2024/25 уже покинули одесскую команду. Ведь в случае их обращения в соответствующие инстанции «Черноморец» может получить очередные трансферные баны.

Ранее экс-игрок «Динамо» и «Шахтера» Александр Рыбка договорился о сотрудничестве с «Черноморцем».

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Черноморец Одесса Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд финансы долги
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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