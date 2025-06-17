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  4. Журналист BBC объяснил, почему ПСЖ так активно хочет купить Забарного
Франция
17 июня 2025, 19:08 |
1052
0

Журналист BBC объяснил, почему ПСЖ так активно хочет купить Забарного

Зак Лови поделился мнением о трансферной ситуации с украинцем

17 июня 2025, 19:08 |
1052
0
Журналист BBC объяснил, почему ПСЖ так активно хочет купить Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Журналист BBC Зак Лови объяснил, почему французский «ПСЖ» так заинтересован в трансфере украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного.

«С точки зрения глубины состава на позиции в центре защиты у «ПСЖ» не так много вариантов, кто мог бы заменить Маркиньоса и Пачо, если кто-то из этих двоих станет жертвой травмы.

Люка Эрнандес и Преснель Кимпембе часто травмируются, Милан Шкриньяр, похоже, покинет клуб после того, как ранее его отдали в аренду в «Фенербахче», тогда как Лукас Бералдо все еще далек от своего пика.

«ПСЖ» нужен защитник, который может обеспечить гарантии как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, и Забарный является именно таким игроком», – написал Лови в своей колонке для Ensemble PSG.

Сообщалось, что «ПСЖ» приостановил переговоры по Забарному.

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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