Журналист BBC объяснил, почему ПСЖ так активно хочет купить Забарного
Зак Лови поделился мнением о трансферной ситуации с украинцем
Журналист BBC Зак Лови объяснил, почему французский «ПСЖ» так заинтересован в трансфере украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного.
«С точки зрения глубины состава на позиции в центре защиты у «ПСЖ» не так много вариантов, кто мог бы заменить Маркиньоса и Пачо, если кто-то из этих двоих станет жертвой травмы.
Люка Эрнандес и Преснель Кимпембе часто травмируются, Милан Шкриньяр, похоже, покинет клуб после того, как ранее его отдали в аренду в «Фенербахче», тогда как Лукас Бералдо все еще далек от своего пика.
«ПСЖ» нужен защитник, который может обеспечить гарантии как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, и Забарный является именно таким игроком», – написал Лови в своей колонке для Ensemble PSG.
Сообщалось, что «ПСЖ» приостановил переговоры по Забарному.
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