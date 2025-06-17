Реал Мадрид – Аль-Хиляль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы Н КЧС-2025 18 июня в 22:00
18 июня состоится матч первого тура группы Н клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Англия) и Аль-Хиляль (Саудовская Аравия).
Поединок состоится на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром предстоящего противостояния будет Факундо Тельо из Аргентины.
В одном квартете с Реалом и Аль-Хилялем также выступают РБ Зальцбург (Австрия) и Пачука (Мексика).
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO и Суспільне Спорт.
Реал Мадрид – Аль-Хиляль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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