18 июня состоится матч первого тура группы Н клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Англия) и Аль-Хиляль (Саудовская Аравия).

Поединок состоится на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет Факундо Тельо из Аргентины.

В одном квартете с Реалом и Аль-Хилялем также выступают РБ Зальцбург (Австрия) и Пачука (Мексика).

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO и Суспільне Спорт.

Реал Мадрид – Аль-Хиляль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция