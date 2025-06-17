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Клубный чемпионат мира
Реал Мадрид
18.06.2025 22:00 - : -
Аль-Хиляль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 18:35 |
165
0

Реал Мадрид – Аль-Хиляль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы Н КЧС-2025 18 июня в 22:00

17 июня 2025, 18:35 |
165
0
Реал Мадрид – Аль-Хиляль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Реал Мадрид

18 июня состоится матч первого тура группы Н клубного чемпионата мира 2025 между командами Реал Мадрид (Англия) и Аль-Хиляль (Саудовская Аравия).

Поединок состоится на стадионе Хард Рок Стедиум в Майами. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет Факундо Тельо из Аргентины.

В одном квартете с Реалом и Аль-Хилялем также выступают РБ Зальцбург (Австрия) и Пачука (Мексика).

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO и Суспільне Спорт.

Реал Мадрид – Аль-Хиляль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал Мадрид – Аль-Хиляль
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Аль-Хиляль Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу смотреть онлайн Андрей Лунин
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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