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Чемпионат мира
17 июня 2025, 17:59 | Обновлено 17 июня 2025, 18:09
353
0

ФИФА потирает руки. Стало известны доходы от проведения ЧМ-2026

ФИФА может заработать более 10 миллиардов долларов

17 июня 2025, 17:59 | Обновлено 17 июня 2025, 18:09
353
0
ФИФА потирает руки. Стало известны доходы от проведения ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации лондонской финансовой компании Pitch Marketing Group, чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике станет самым прибыльным спортивным мероприятием в истории.

Сообщается, что доходы ФИФА от организации турнира составят 10 миллиардов долларов. Матчи будут проходить в 16 городах в трех странах.

ЧМ-2026 будет первым, на котором сыграют 48 сборных. Именно с этим связано увеличение доходов, так как количество матчей возрастет с 64 до 104.

Аналитики считают, что чемпионат мира станет глобальным событием объединения спорта, культуры, музыки и политики.

И эксперты не удивлены тем, что в ФИФА уже думают над дальнейшим расширением чемпионата мира– уже до 64 или 68 участников.

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ФИФА ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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