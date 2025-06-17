ФИФА потирает руки. Стало известны доходы от проведения ЧМ-2026
ФИФА может заработать более 10 миллиардов долларов
По информации лондонской финансовой компании Pitch Marketing Group, чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике станет самым прибыльным спортивным мероприятием в истории.
Сообщается, что доходы ФИФА от организации турнира составят 10 миллиардов долларов. Матчи будут проходить в 16 городах в трех странах.
ЧМ-2026 будет первым, на котором сыграют 48 сборных. Именно с этим связано увеличение доходов, так как количество матчей возрастет с 64 до 104.
Аналитики считают, что чемпионат мира станет глобальным событием объединения спорта, культуры, музыки и политики.
И эксперты не удивлены тем, что в ФИФА уже думают над дальнейшим расширением чемпионата мира– уже до 64 или 68 участников.
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