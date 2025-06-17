Игрок сборной Украины сравнил уровень УПЛ и МЛС

Экс-защитник Полесья Артем Смоляков, который выступает в МЛС за команду ФК Лос-Анджелес, сравнил уровень чемпионата Украины с элитным дивизионом в США.

Игрок молодежной сборной Украины считает, что МЛС уже сильнее УПЛ.

«Откровенно говоря, немного выше уровень, чем у нас в чемпионате. Некоторые футболисты индивидуально очень сильные, даже на тренировках я работаю с топами, игравшими в АПЛ и чемпионате Италии».

«Прежде всего, отличаются болельщики: на каждую нашу игру фактически полный стадион», – сказал Смоляков.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок провел 9 матчей и забил 1 гол.